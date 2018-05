Le secteur des travaux publics, un pilier du développement socio-économique au Maroc

Le secteur des travaux publics constitue un des piliers du développement du tissu socioéconomique au Maroc, compte tenu de sa contribution dans l’enrichissement et la diversification du patrimoine du Royaume en termes d’infrastructures en harmonie avec le développement technique et technologique, a souligné, samedi à Rabat, le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de la 1ère rencontre nationale sur la mémoire des travaux publics, organisée sous le thème “Des décennies de construction”, M. Amara a affirmé que le Maroc dispose aujourd’hui d’un réseau routier d’une longueur de 57.000 km, dont 42.000 km de routes goudronnées et 1.800 km d’autoroutes, en plus d’un réseau ferroviaire d’une longueur de 2.109 km.

Le Royaume dispose aussi de 39 ports, dont 13 ouverts au commerce extérieur, de 140 grands barrages et 100 petits barrages, en plus de 18 aéroports internationaux, dont 8 dédiés aux dessertes internes, a-t-il rappelé, notant que ce patrimoine riche en infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, aéroportuaires et hydrauliques jouit d’une valeur beaucoup plus immatérielle.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que cette 1ère rencontre a pour vocation de consolider les liens entre les générations des fonctionnaires opérant dans les différents secteurs des travaux publics, ainsi que de renforcer le sentiment d’appartenance au ministère et reconnaître et honorer les compétences nationales.

A cet égard, il a fait savoir que son département n’épargnera aucun effort pour contribuer à la mise en application de la vision tracée par SM le Roi Mohammed VI pour le développement des infrastructures du Royaume, comme étant un levier de croissance durable du pays.

De son côté, le chef de la division de la communication au ministère, Ali Benhamou, a relevé que ce rendez-vous a connu la participation massive des anciens et actuels fonctionnaires du ministère issus des différents services, estimant que cette rencontre constitue une occasion pour renforcer les liens entre les différents secteurs des travaux publics.

Cet événement a été marqué par la remise de Wissams Royaux à des fonctionnaires du ministère et par un hommage à des membres du personnel qui se sont illustrés lors de leur parcours professionnel, ainsi qu’à des retraités du ministère.