Le rôle des ciné-clubs dans l'animation culturelle au centre de la 13ème Université cinématographique d'El Jadida

La 13ème édition de l'Université cinématographique s'est ouverte mardi à El Jadida sous le thème "Les Ciné-clubs, un pont pour la communication culturelle". Cette édition, organisée par la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc (FNCCM) et le Club du 7ème art d'El Jadida, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture et le Centre cinématographique marocain, constitue une plateforme de dialogue et d'échange culturel entre les créateurs cinématographiques.



Cette manifestation, qui se poursuit jusqu'à ce vendredi, réunit divers acteurs du cinéma marocain, de toutes les générations, à travers une série d’activités et d'ateliers visant à développer les compétences des participants dans divers domaines, tels que l’écriture de scénarios, l’analyse cinématographique et la production de films.



La présidence du jury de cette édition, baptisée au nom du réalisateur marocain Driss Chouika, est confiée au journaliste et poète Abdelhamid Jmahri, et comprend comme membres l'actrice Sana Bahaj, la monteuse cinématographique Mariam Chadli, et le directeur artistique du Festival de Sidi Kacem, Mohamed Jreid.



A cette occasion, le président de la FNCCM, Abdelkhalek Belarbi, a déclaré que l’organisation de cette édition s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique prônée par le Club du 7ème art d'El Jadida, l'un des plus anciens clubs de cinéma reconnu pour ses efforts dans la promotion de la culture cinématographique dans la ville.



Dans une déclaration à la MAP, M. Belarbi a précisé que cet événement, qui se déroule au Théâtre du quartier portugais d'El Jadida, rend cette année hommage à l'une des personnalités les plus marquantes dans le développement du cinéma marocain, étant en particulier un pur produit des clubs cinématographiques depuis leur création en 1973.



De son côté, le réalisateur et producteur, Driss Chouika, a fait savoir que la Fédération a contribué, depuis les années 70, au développement du septième art et à la diffusion d’une culture cinématographique qui a largement attiré les jeunes.



Et de relever que l’hommage qui lui a été rendu au cours de cette édition revêt une signification particulière, car il émane des clubs de cinéma, d'où il a appris les principes et bases du travail cinématographique.



Pour sa part, le président du jury, Abdelhamid Jmahri, a indiqué que sa participation à cette édition représente une opportunité pour découvrir les nouveautés de la FNCCM et de ses partenaires, ainsi que ses projets en faveur de la promotion du cinéma marocain.



Le programme de cette édition comprend notamment la projection de deux longs métrages de Driss Chouika: "Fink Aliam ?" et "Fidaa A'an Al-Muqawama Al-Maghribiya", ainsi que dix courts métrages produits et réalisés par des membres des clubs cinématographiques, dans le cadre d'une compétition portant le nom du défunt Mohamed Rakkab. Un hommage sera également rendu au cinéphile Abdelhak Bouzid.



L'événement prévoit aussi de nombreuses activités culturelles et artistiques visant à renforcer la place du cinéma dans le paysage culturel national, ainsi qu'une série d'ateliers spécialisés en scénarisation, analyse cinématographique et production de films, animés par des professeurs spécialisés. Une conférence sur le thème "Les dimensions psychologiques du cinéma marocain" et une master class avec le réalisateur Driss Chouika seront également organisées à cette occasion.