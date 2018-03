Le rôle de la société civile dans la protection du consommateur

Des participants à une rencontre régionale organisée, mercredi à Rabat, sous le thème "Quelle stratégie nationale pour le renforcement de la protection du consommateur marocain?", ont mis l'accent sur le rôle important de la société civile dans la protection du consommateur.

La société civile joue un rôle crucial dans la protection des droits du consommateur, à travers la sensibilisation et l'encadrement, visant à consolider la prise de conscience chez les consommateurs et encourager la culture de la bonne consommation, ont indiqué les intervenants à cette rencontre organisée en partenariat avec la délégation régionale du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Rabat-Salé-Kénitra, le Forum marocain du consommateur, des associations de protection du consommateur dans la région et les partenaires concernés.

Ils ont appelé à donner une importance particulière à la société civile, en application des dispositions de la Constitution qui a renforcé sa place dans l'élaboration des politiques publiques, soulignant la nécessité d'élaborer un plan national pour la promotion des droits du consommateur.

A cette occasion, le délégué du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'économie numérique, Ahmed Khayad, a passé en revue le bilan d'action du ministère en matière de protection des droits du consommateur, notamment en ce qui concerne les opérations de contrôle et de saisie qui ont avoisiné 28.450 opérations et 8.200 infractions recensées.

Dans ce sens, il a fait savoir que 863 visites dans différents établissements ont été effectuées et 105 avertissements ont été adressés aux contrevenants, ajoutant que le portail électronique (service du consommateur), qui constitue un pas important en matière de lutte contre la fraude, a enregistré en 2017 quelque 41.770 visites.