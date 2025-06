Le roadshow "WAM Morocco – Meet & Connect" fait escale à Casablanca

Un événement de networking de "WAM Morocco – Meet & Connect" a été tenu, lundi à Casablanca, pour donner un aperçu sur "World Advanced Manufacturing Morocco" (WAM Morocco), le plus grand salon du continent consacré à la technologie et aux start-up dans le domaine de la fabrication de pointe.



Cette rencontre, qui fait partie d'un roadshow de trois étapes (Casablanca le 23 juin, Kénitra le 24 juin et Tanger le 25 juin), a réuni les professionnels du secteur, les innovateurs et les visionnaires de l'industrie pour échanger sur la co-construction de l'avenir de l'industrialisation, de la fabrication avancée et des écosystèmes logistiques.



S'exprimant à cette occasion, Chakib Achour, représentant du Dubai World Trade Centre (DWTC) au Maroc pour GITEX Africa, a mis l'accent sur l'importance stratégique de cet événement qui applique le concept éprouvé de GITEX à l'industrie manufacturière.



"Nous sommes ravis de présenter l'événement que nous organisons pour l'année prochaine, le World Advanced Manufacturing Morocco, dédié à l'industrie du futur", a-t-il dit.

Pour sa part, Alexandria Robinson, directrice commerciale de DWTC, a souligné que "WAM Morocco" s'appuie sur l'expertise de Kaoun International, organisateur de GITEX Africa qui a accueilli 1.400 entreprises à Marrakech en avril dernier, rapporte la MAP.



"Nous prenons cette expertise et créons un salon tourné vers l'avenir de l'industrie", a-t-elle expliqué, précisant que l'événement offrira aux start-up participantes des prix d'une valeur de 51.000 dollars et facilitera leur rencontre avec des investisseurs.



L'événement mettra l'accent sur les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'impression 3D, la blockchain et la réalité mixte, dans l'objectif de faire du Maroc un hub manufacturier compétitif et durable, a-t-elle fait savoir.



De son côté, Alex Nicholl, vice-président de DWTC, a rapporté que cette initiative bénéficie du soutien stratégique du ministère de l'Industrie et du Commerce, de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), saluant l'engagement des autorités marocaines à développer l'écosystème industriel national.



M. Nicholl a également annoncé l'organisation de roadshows dans trois villes différentes en juillet, en collaboration avec le ministère et les partenaires stratégiques, pour expliquer la finalité de cette exposition internationale de logistique de classe mondiale.



"WAM Morocco" vise à rassembler sur une même plateforme les investisseurs, les start-up marocaines spécialisées dans l'industrie 4.0, les géants technologiques internationaux comme Huawei et Microsoft, ainsi que les opérateurs télécoms et les fournisseurs de solutions cloud et cybersécurité.



Selon les organisateurs, l'événement prévoit d'accueillir 350 exposants, dont 50% d'entreprises marocaines et 50% d'entreprises internationales, ainsi que plus de 200 start-up et 20.000 acheteurs corporatifs de haut niveau venus de 45 pays.



Il ciblera particulièrement les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et défense, de la pharmacie et biotechnologie, de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables, de la chaîne d'approvisionnement et logistique, de l'agriculture et du textile.



Au programme de cette manifestation de trois jours figurent des conférences avec plus de 150 intervenants, 100 heures de contenu et la participation de dirigeants et investisseurs, positionnant le Maroc comme destination privilégiée pour les investissements dans les industries manufacturières de nouvelle génération.