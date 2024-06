Le "riz à la viande" ou comment un Sud-Coréen veut révolutionner les protéines

Dans un laboratoire de Séoul, une équipe de scientifiques sud-coréens injecte dans des grains de riz des cellules de boeuf cultivées, avec l'espoir que leur invention révolutionne un jour l'alimentation.



A la tête de cette équipe, le professeur Hong Jin-kee pense que son nouveau "riz à la viande" pourrait devenir un nouveau moyen écologique et éthique pour apporter des protéines, qu'il s'agisse d'aider à prévenir les famines ou de nourrir les astronautes dans l'espace.



Le plat obtenu ressemble à un bol de riz ordinaire, mais de couleur rose et dégage un léger arôme de beurre, venant de la culture de cellules de muscle et de graisse de boeuf qu'il contient.

La viande cultivée "est la première méthode permettant d'obtenir des protéines animales sans abattre du bétail", indique à l'AFP M. Hong, de l'université Yonsei de Séoul.



Dans le monde entier, des entreprises cherchent à commercialiser des alternatives à la viande, comme des substituts de viande végétaux ou de la viande cultivée, face aux questions éthiques et environnementales soulevées par l'élevage industriel.

Hong Jin-kee a choisi le riz pour ses recherches sur la viande cultivée, car cette céréale est déjà la première source de protéines en Asie.



Il a mis au point un processus long et complexe: des grains de riz ordinaire sont enduits de gélatine de poisson pour l'adhérence, puis on y injecte individuellement des cellules de boeuf avant de les cultiver pendant 11 jours.



Le riz possède une "structure légèrement poreuse", explique M. Hong, et une fois que les cellules de boeuf y ont été injectées, le grain offre "une structure idéale pour que les cellules se développent uniformément".

Ce "riz à la viande" contient 8% de protéines et 7% de matières grasses de plus que le riz ordinaire, selon M. Hong.



Le scientifique et son équipe travaillent encore à reproduire le processus à plus grande échelle, en espérant que son invention devienne un aliment approuvé pour les situations d'urgence dans deux pays africains.

"Pour ceux qui n'ont qu'un seul repas par jour, augmenter légèrement la teneur en protéines, ne serait-ce que de quelques pourcents, est extrêmement important", détaille-t-il.



La Corée du Sud n'a pas encore autorisé la consommation de viande cultivée, mais elle en a fait un domaine de recherche prioritaire et a annoncé en 2022 des millions de dollars dans un fonds d'investissement pour la "foodtech".



De la viande de culture est déjà commercialisée à Singapour et aux Etats-Unis, alors que l'Italie l'a interdite l'année dernière en disant vouloir protéger son élevage.

Selon des experts, la viande cultivée soulève des questions, notamment sur l'origine des cellules animales utilisées.



Il est difficile d'être "certain de l'innocuité du sérum utilisé dans les milieux de culture, ainsi que des antibiotiques et des hormones ajoutés au cours du processus de culture", relève Choi Yoon-jae, ancien professeur émérite de l'université nationale de Séoul, dans un article publié sur le site web Chuksan News.



Selon l'équipe de M. Hong, cette méthode de riz hybride réduit considérablement l'empreinte carbone des protéines en éliminant la nécessité d'élever des animaux.

Pour 100 grammes de protéines produites, il ne libère que 6,27 kilogrammes de dioxyde de carbone, estime le professeur, soit huit fois moins que la viande de boeuf issue de l'élevage.



La viande cultivée a longtemps été présentée comme une technologie écologique, car faible en émissions, par rapport à l'élevage traditionnel, souligne Neil Stephens, professeur spécialiste des questions de technologie et société à l'université britannique de Birmingham.

Mais ce secteur doit encore relever de grands défis, comme produire "à grande échelle et à bas prix, avec de faibles besoins énergétiques et des intrants respectueux de l'environnement", a-t-il déclaré à l'AFP.



Le "riz à la viande" a l'avantage d'être un produit hybride "mélangeant des cellules animales et des matières végétales, ce qui le rend moins cher et moins gourmand en énergie" que d'autres viandes de culture, a-t-il ajouté.



"Cela dit, il faut encore prouver ses qualités environnementales à grande échelle et convaincre les gens de le manger. Deux choses qui pourraient être difficiles", concède M. Stephens.



Le cabinet de conseil AT Kearney a prédit que d'ici 2040 environ, 40% de la consommation mondiale de viande seulement proviendra de l'élevage traditionnel, ce qui devrait bouleverser le secteur.



"Des produits tels que le lait, le blanc d'oeuf, la gélatine et le poisson peuvent être créés à l'aide d'une technologie similaire", affirme-t-il dans une étude de 2019.

Hong Jin-kee est lui persuadé que les biotechnologies peuvent améliorer la façon dont les humains s'alimentent.



Par exemple, une personne âgée en perte de masse musculaire pourrait manger de la viande cultivée, produite uniquement à partir de cellules de muscles, et non de graisse, afin d'améliorer son état, explique-t-il.



Le monde est à l'aube d'une ère où "davantage d'informations de nature biologique deviennent disponibles et où nous devons contrôler méticuleusement notre alimentation", affirme le scientifique.



Selon lui, la cuisine du futur, à l'aide de l'intelligence artificielle, pourrait évaluer l'état de santé d'une personne grâce à des analyses sanguines, puis demander à un robot de cuisine de préparer le petit-déjeuner le plus adapté.