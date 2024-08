Le rappeur Tagne enflamme la scène de Tanger

Le rappeur Tagne a enflammé, samedi soir, la plage de la ville de Tanger, lors d'une soirée organisée dans le cadre de la 20ème édition du "Festival des plages" de Maroc Telecom.

Sur la scène de Tanger, le rappeur a envoûté un public varié et une plage comble avec ses chansons les plus connues, poussant les festivaliers à reprendre en chœur ses tubes à succès, dont "Fratello", "Oumri ana", "Layli" et "Nadi Canadi" .



Dans une déclaration à la presse, Tagne a salué l’engouement du public à Tanger, qui est venu en masse assister au concert, notant que c’est son deuxième passage au festival après avoir participé à un concert à M’diq.

Et d'ajouter que cette occasion est spéciale, car le public peut assister gratuitement et donc découvrir des genres musicaux qu'il ne connaissait peut-être pas.



Cette soirée musicale a également été l'occasion pour le public présent de découvrir un talent local de la musique chaâbi, en l’occurrence Younes Chawki Senhaji qui a ravi les spectateurs, avec des rythmes dansants et une ambiance électrique avant de terminer son concert en entonnant une reprise de Laayoun Aainiya, faisant résonner la voix du public sur la scène de Tanger.



Le Festival des plages de Maroc Telecom offre une expérience musicale exceptionnelle avec des soirées riches en diversité musicale et une programmation variée qui répond aux goûts des festivaliers de toutes générations.



Depuis sa création en 2002, le "Festival des plages" de Maroc Telecom s'engage à promouvoir l'inclusion sociale à travers la musique, tout en favorisant l'échange culturel, permettant ainsi à un très large public de découvrir la diversité musicale du Royaume.