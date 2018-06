Le président de la Chambre des représentants remercie Fernando Meza

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Maliki, a adressé un message de remerciements à Fernando Meza, président du Parlement de la communauté andine, suite à la recommandation adoptée à propos de la question de notre intégrité territoriale et du conflit artificiel sur le Sahara marocain.

La décision prise par cette institution législative est le fruit du dialogue sérieux que le Maroc a noué avec cette institution législative et qui a été renforcé par l'adhésion du Royaume en tant que membre observateur de celle-ci, comme l'a confirmé Fernando Meza lors de sa visite à Rabat en avril 2018.

Réuni en conclave dans la ville de Pucon au sud du Chili, celui-ci a, en effet, exprimé, à l'unanimité, son "soutien total" à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme solution au conflit artificiel du Sahara marocain, faisant dans ce cadre mention à la résolution du Conseil de sécurité 1754 du 30 avril 2007, qualifiant de "sérieuse et crédible" la proposition marocaine.

Il convient de préciser que ce Parlement dont le siège se trouve à Bogota (Colombie), a été créé le 25 octobre 1979, en vertu du "Traité Constitutif", signé à la Paz (Bolivie) par les ministres des Affaires étrangères de la Bolivie, de Colombie, de l’Equateur et du Pérou.

Les deux objectifs principaux de cette institution sont l’harmonisation législative par l'élaboration de cadres normatifs sur des sujets pertinents pour la région et le renforcement du processus d'intégration andine à travers la construction d'une citoyenneté andine et la promotion de la participation citoyenne.

Le Parlement andin regroupe cinq pays membres, à savoir la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Chili. Il convient de souligner que l’Argentine est membre auditeur et le processus de son adhésion est en cours.

Cette institution législative régionale comprend également quatre membres observateurs, en l’occurrence le Maroc, l’Espagne, le Mexique et le Panama.

Le Maroc est membre observateur de ce Parlement régional, et ce depuis novembre 1996.