Le président Edgar Lungu : L’aide marocaine sera d’un très grand apport pour soutenir les efforts de la Zambie

Le président zambien Edgar Lungu a exprimé sa gratitude à S.M le Roi Mohammed VI pour l’aide marocaine envoyée à ce pays d’Afrique australe afin d’appuyer ses efforts de lutte contre le coronavirus, rapporte la chaîne de télévision publique zambienne (ZNBC).

Le Maroc et la Zambie partagent d’excellentes relations, a souligné le président zambien, dans un message adressé à S.M le Roi, notant que l’excellence de ces relations s’est illustrée à l’occasion de la visite effectuée par le Souverain en Zambie en 2017.

Lors de cette visite, les deux pays ont eu des discussions fructueuses, couronnées par la conclusion de 19 accords et conventions couvrant de nombreux domaines dans le but de renforcer davantage la coopération socioéconomique bilatérale, a ajouté Edgar Lungu, cité par la ZNBC.

Le chef d’Etat zambien a, d’autre part, souligné que l’aide marocaine à son pays vient apporter une preuve supplémentaire quant à « la générosité de S.M le Roi pour soutenir l’agenda socioéconomique de la Zambie ».

L’aide marocaine sera d’un très grand apport pour soutenir les efforts de la Zambie dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, a-t-il poursuivi. L’aide médicale marocaine destinée à la Zambie, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées sur très Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée jeudi à l’aéroport international de Lusaka.

La cérémonie de réception de cette aide s’est déroulée en présence du ministre zambien des Affaires étrangères, Joseph Malanji, et plusieurs autres personnalités.

Acheminée sur Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI, cette aide en faveur de la Zambie s’inscrit dans le cadre d’une importante initiative Royale dont bénéficieront plusieurs pays africains, appartenant à toutes les sous-régions du continent.