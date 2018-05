Le peuple marocain dit non aux exactions israéliennes et à la compromission américaine

En cette fin de matinée du dimanche 20 mai, les principales artères de Casablanca ont été témoin d’une marche de solidarité à laquelle ont massivement participé plusieurs milliers de personnes. Ces hommes et femmes, de tout âge et de toutes conditions, acquis à la cause palestinienne, agitaient des drapeaux et portaient des pancartes, tout en scandant à gorge déployée des slogans, pour crier leur indignation contre les massacres perpétrés à la frontière de la Bande de Gaza. Indignation partagée par l'Union socialiste des forces populaires ; preuve en est, la présence remarquée de plusieurs militantes et militants, à leur tête, les membres du Bureau politique en réponse à l’appel de soutien lancé par le parti il y a quelques jours.