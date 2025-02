Le patron d'OpenAI noue un partenariat avec le géant sud-coréen Kakao après le séisme DeepSeek

Le patron d'OpenAI Sam Altman a conclu un partenariat avec le mastodonte sud-coréen d'internet Kakao lors d'un déplacement en Corée du Sud mardi, après le choc provoqué en janvier par le chinois DeepSeek dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).



L'irruption du modèle R1 de la start-up chinoise a stupéfié par sa capacité à égaler ses concurrents américains à un coût, selon l'entreprise, très inférieur, ce qui remet en question le modèle économique du secteur de l'IA.



Kakao, qui propose une application de réservation de taxi, une messagerie ou encore une banque en ligne, va pouvoir désormais recourir au robot conversationnel ChatGPT d'OpenAI pour proposer de nouveaux services.



"Nous sommes impatients d'apporter une IA avancée aux milliers d'utilisateurs de Kakao et de travailler ensemble", s'est exprimé M. Altman. "Kakao a une fine compréhension de la façon avec laquelle la technologie peut enrichir la vie quotidienne", a-t-il ajouté.



La directrice générale de Kakao, Shina Chung, a pour sa part déclaré que l'entreprise était "ravie" d'entrer dans une "collaboration stratégique" avec la société américaine, dont l'outil conversationnel a marqué l'émergence de l'IA générative auprès du grand public en 2022.



Lors de son déplacement en Corée du Sud, M. Altman s'est entretenu avec le directeur général du géant des semi-conducteurs SK hynix, Kwak Noh-jung, et le président de sa société-mère SK Group, Chey Tae-won, au sujet d'une collaboration dans le domaine des puces mémoire nécessaires à l'IA comme celles à large bande passante (HBM).

Le patron d'OpenAI devait également rencontrer mardi le président de l'autre poids lourd du domaine Samsung Electronics, Chey Tae-won.



Lors d'une réunion à huis clos avec des développeurs sud-coréens du secteur de l'IA, M. Altman a admis qu'OpenAI n'avait pas encore déterminé de stratégie pour répondre à DeepSeek, d'après un compte rendu obtenu par l'AFP.



Interrogé par un responsable de Wrtn Technologies, une entreprise de l'IA établie à Séoul, quant à ses projets pour réagir face aux modèles open source comme DeepSeek, c'est-à-dire dont l'accès au code de programmation est libre, Altman a déclaré qu'il y avait "tout à fait de la place pour l'open source".

"Nous n'avons pas encore défini de stratégie mais nous voulons faire davantage", a-t-il ajouté.



Pour Kim Jang-hyun, professeur de science des données à l'université sud-coréenne Sungkyunkwan, "il semble qu'OpenAI soit en effet particulièrement conscient de l'impact de DeepSeek et influencé" par celui-ci.



"La Corée du Sud étant réputée pour être un pays (...) avec une base d'utilisateurs technophiles", OpenAI pourrait s'en servir comme d'"un terrain d'expérimentation avant d'élargir" cela au reste du monde, juge M. Kim auprès de l'AFP.



La semaine dernière, OpenAI avait averti que des entreprises chinoises tentaient activement de reproduire ses modèles d'IA avancés. Mais Sam Altman a déclaré lundi qu'il n'avait "pas l'intention" de poursuivre en justice son rival chinois DeepSeek.

Présent à Tokyo lundi, le directeur général d'OpenAI a dévoilé un nouvel outil de "recherche approfondie" pour ChatGPT capable selon lui de bouleverser le monde du travail.



Il a également annoncé un partenariat avec le géant japonais de l'investissement dans la tech SoftBank au sein de Stargate, un nouveau projet comprenant des investissements d'au moins 500 milliards de dollars dans des infrastructures d'intelligence artificielle aux Etats-Unis.