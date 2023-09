Le parti socialiste exprime sa solidarité avec le peuple marocain

Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste

Dylan Boutiflat, secrétaire national aux relations internationales



Le Parti socialiste rend hommage aux personnes disparues et tient à renouveler l’expression de ses condoléances au peuple marocain et à l’assurer de son soutien alors que le nombre de victimes du séisme qui l’a frappé continue d’augmenter. Nous associons à ce message fraternel les Marocaines et Marocains vivant en France et les 700 000 bi-nationaux qui endurent cette catastrophe avec douleur.



Le temps est au recueillement et à l’urgence. Dans tout le pays, et notamment dans les nombreuses collectivités où ils sont en responsabilités, en lien avec des ONG et des associations de solidarité, les socialistes organisent des collectes solidaires, attribuent des subventions ou adressent des dons votés en conseil municipal pour couvrir des besoins d’urgence de la population sur place.



À titre d’exemples, la métropole du Grand-Nancy coordonne ainsi la collecte de dons dans toutes les communes de l’agglomération et son acheminement est déjà en cours; la ville de Nancy propose une subvention de 10 000 euros à Cités Unies France en soutien au Maroc qui sera votée au prochain conseil municipal et l’agglomération proposera à son tour la même subvention; Marseille, qui est jumelée avec Marrakech depuis 2006, au-delà des dons financiers et matériels, a proposé l’appui des marins pompiers pour participer à l’effort de la communauté internationale; Montpellier a indiqué qu’une équipe de pompiers de l’Hérault est également prête à se rendre sur place; Clermont-Ferrand, en lien avec un collectif d’associations, a organisé une collecte solidaire et votera une subvention au prochain conseil municipal; le département de Haute-Garonne a annoncé un soutien financier et votera son montant à la prochaine commission permanente; aux côtés de deux autres régions, l’Occitanie engage un million d’euros d’aide humanitaire pour le Maroc; le département de la Seine-Saint-Denis décidera lors de sa prochaine commission permanente de ses actions de solidarité en faveur du Maroc; Saint-Ouen, avec l’appui d’Oxfam, coordonne et organise les dons et actions de solidarité et votera une subvention au prochain conseil municipal; Le Mans s’associe avec l’université pour coordonner l’aide aux étudiants dont les familles sont touchées par le séisme. Nous appelons nos militants et élus à amplifier ces actions de solidarité.



Le temps doit aussi être à la préparation de l’avenir. C’est pourquoi le dialogue entre Paris et Rabat devra reprendre, dans l’intérêt de nos deux peuples et des valeurs que nous partageons. Le Parti socialiste pour sa part proposera à son parti frère de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et à ses réseaux internationaux, une initiative pour aider le Maroc dans la durée, en particulier pour la reconstruction des infrastructures et bâtiments essentiels. C’est enfin à l’échelle euro-méditerranéenne, comme nous l’avons constaté contre les crises liées au réchauffement climatique, que le soutien est efficace et durable.