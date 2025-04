Réunion du Bureau national de la J-USFP : Tenue du deuxième congrès de l’Union arabe de la jeunesse socialiste à Bouznika

Le Bureau national de la Chabiba ittihadia a tenu, samedi dernier au siège central du parti à Rabat, une réunion consacrée à l’examen de différentes questions d’ordre politique, organisationnel ainsi que des programmes futurs de la Jeunesse usfpéiste.



Le secrétaire général de la Chabiba ittihadia, Wakili Asraoui, a tenu, en premier lieu dans son exposé, à saluer la position des Etats-Unis réitérant la souveraineté du Maroc sur son Sahara et soutenant le plan d’autonomie. Il a également fait part du renouvellement de la solidarité avec le peuple palestinien face aux attaques et massacres perpétrés par le gouvernement d’extrême droite de Benyamin Netanyahou.



Wakili Asraoui a évoqué dans son intervention plusieurs dossiers à caractère national, liés notamment à la mauvaise gestion du gouvernement actuel et son incapacité à mettre en œuvre les fondements de l’Etat social.



Le secrétaire général de la Chabiba a, par ailleurs, salué la dynamique remarquable que connaît l’organisation dans l’ensemble des provinces, à travers la mise en œuvre des Journées de la rose ramadanesque et la tenue de plusieurs congrès régionaux.



A l’issue d’un débat approfondi entre l’ensemble des membres du Bureau national, la réunion a abouti, en premier, à louer la dynamique actuelle que connaît l’Union socialiste des forces populaires sous la direction du Premier secrétaire, Driss Lachguar, et à soutenir toutes les initiatives relatives à la motion de censure ainsi qu’à la participation à la commission d’enquête parlementaire. Et ce, en vue de créer un débat politique et de rétablir un équilibre institutionnel à même de freiner les politiques néolibérales du gouvernement actuel.



En second lieu, les membres du bureau ont salué la dynamique organisationnelle de la Jeunesse ittihadie à travers la tenue d’un nombre important de congrès régionaux. Ils ont appelé l’ensemble des militants à poursuivre la préparation des congrès et à les organiser dans les plus brefs délais, tout en se préparant aux prochaines échéances.



Cette réunion a également été l’occasion d’annoncer l’organisation du deuxième congrès de l’Union arabe de la jeunesse socialiste, qui aura les 28, 29 et 30 mai prochain à Bouznika. De même qu’il a été question de procéder à l’organisation d’activités nationales, régionales et locales pour commémorer le cinquantième anniversaire de la fondation de la Jeunesse ittihadie.



T.R