Réunion du Bureau politique de l’USFP

Organisation d’une conférence nationale dans les provinces sahariennes sur les perspectives de la Cause nationale dont en particulier l’initiative marocaine d’autonomie

• Appel à la communauté internationale à assumer sa responsabilité politique et éthique pour protéger le peuple palestinien

• Les Ittihadis appelés à se mobiliser aux côtés de la FDT lors des festivités du 1er Mai

• Appel à la tenue de la session ordinaire du Conseil national du parti à la mi-mai

La valorisation des développements positifs accélérés marquant le dossier de notre intégrité territoriale et la mise en avant des acquis considérables cumulés par notre pays à cet égard.

L’approbation et l’adoption par le Bureau politique du parti de l’initiative du Premier secrétaire tendant à l’organisation d’un forum national dans nos provinces sahariennes pour un dialogue maroco-marocain autour des « perspectives de la Cause nationale, dont au centre, l’initiative marocaine d’autonomie sous souveraineté marocaine ». A cet effet, il a été décidé de constituer une commission issue du Bureau politique et sous son égide, qui sera chargée de la préparation matérielle et morale de cet événement exclusif, et ce dans le cadre des contributions de notre parti aux potentialités de notre pays quant à la commémoration du cinquantième anniversaire de la glorieuse Marche Verte à l’horizon de la clôture définitive de ce différend régional artificiel.

Le Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires a tenu, sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, une réunion ordinaire le lundi 21 avril 2025.A l’issue de l’exposé d’orientations présenté par le Premier secrétaire dans lequel il a abordé les questions nationale, régionale et internationale dont notamment les développements vertigineux du dossier de notre intégrité territoriale, les développements de la cause palestinienne, de même que les plus importants aspects de la situation nationale actuelle et les préparatifs en cours des prochaines échéances politiques nationales et à la suite de discussions sérieuses et exhaustives autour de l’exposé d’orientations du Premier secrétaire, la réunion du Bureau politique a conclu ce qui suit :Concernant la question palestinienne, la direction de l’USFP, en évoquant les positions constantes de principe et l’histoire honorable et rayonnante en matière de traitement de la cause palestinienne, considérée constamment comme une question nationale progressiste, humanitaire et noble, réitère son engagement à sa défense dans tous les forums et circonstances et à prodiguer optimalement son soutien à la résistance du peuple palestinien combattant la machine du génocide quotidien et la politique du déracinement et de l’expulsion. De même qu’elle réitère sa condamnation de l’arrogance fasciste engendrant des dizaines de milliers de martyrs, blessés et déplacés tout en s’acharnant dans l’avortement de toutes les opportunités de paix en Palestine, mais aussi dans l’ensemble de la région.A ce propos, le Bureau politique appelle la communauté internationale à assumer son entière responsabilité politique et éthique afin de protéger le peuple palestinien désarmé et remplir les conditions de la reprise du processus politique en vue d’une solution à deux Etats conformément au droit international.Le Bureau politique exhorte les Ittihadi(e)s dans les secteurs professionnels et les organisations territoriales à se mobiliser davantage pour soutenir les militants au sein de la FDT, dans le but de réussir les manifestations coïncidant avec les festivités du 1Mai aux niveaux central et régional. Et ce pour la défense de la classe ouvrière marocaine, tout en refusant et dénonçant les politiques antisociales d’appauvrissement du gouvernement d’incursion libérale.Par ailleurs, le Bureau politique a décidé la tenue d’une session ordinaire du Conseil national du parti au mois de mai prochain et a délégué au Premier secrétaire et au Président du Conseil national d’en fixer la date.Lors de cette réunion, il a été également décidé de constituer une commission nationale des élections en vue de préparer aux niveaux politique, financier et organisationnel les prochaines échéances.Ladite commission se compose comme suit :Les membres du Bureau politique ès qualitésLes parlementaires du parti ès qualitésLes secrétaires régionaux du partiLa présidente de l’Organisation des femmes ittihadiesLe secrétaire général de la Chabiba ittihadiaEn dernier lieu, les groupes de travail du Bureau politique chargés des régions sont appelés à intensifier leur action afin de bien préparer les congrès provinciaux restants et de motiver les instances régionales en perspective des prochaines échéances.