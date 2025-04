Diplomatie parallèle L’USFP en modèle : Driss Lachguar prend part aux travaux de l’Alliance Progressiste en Inde

L’USFP s’affirme de plus en plus comme un acteur clé de la diplomatie parallèle marocaine. Fort de son héritage militant et de son ancrage progressiste, le parti de la Rose multiplie les initiatives au sein des espaces internationaux pour défendre les intérêts stratégiques du Royaume notamment la question du Sahara marocain et faire entendre la voix du Royaume attaché à la justice, à la démocratie et au développement équitable.



A cet égard, le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, prend part au congrès de l'Alliance progressiste, qui se tient à Hyderabad, en Inde, du 23 au 26 avril courant, à l'invitation du Congrès national indien. Il est accompagné par Fatiha Saddas, membre du Bureau politique du parti.



Ce rendez-vous politique est organisé sous le thème : «Pour une justice mondiale», avec la participation de délégations représentant plus de cinquante pays. Ce congrès représente une occasion importante pour échanger des visions et des expériences entre courants politiques progressistes et démocratiques autour de thématiques telles que la justice sociale et climatique, le pluralisme, l’égalité et la gouvernance mondiale.



Les travaux ont débuté par des réunions régionales à huis clos, réunissant les représentants des cinq continents et seront suivies d’une visite organisée par le gouvernement de l’Etat du Telangana, vendredi 25 avril, des sites historiques et culturels. L’inauguration d’une exposition dédiée aux figures et organisations ayant milité pour la justice mondiale est également prévue. En plus d’une série de sessions de dialogue abordant notamment : le recul global des droits des femmes, les défis des diasporas indiennes, les moyens de lutte contre la désinformation, la promotion de la participation des jeunes, outre des discussions sur la réforme du multilatéralisme. La session plénière intitulée « Réaliser la justice mondiale » verra l’intervention de plusieurs dirigeants. La journée se clôturera par une réunion des leaders.



Le lendemain, une session du conseil de l’Alliance progressiste et de ses dirigeants sera consacrée à l’examen du document final, des décisions organisationnelles et de l’agenda pour l’année 2025. Des ateliers parallèles aborderont des sujets tels que la polarisation et les discours de haine, l’accélération de la justice climatique, la réalisation de la justice économique et la construction de la paix à travers la justice transitionnelle. La session plénière de clôture portera sur le renouveau de la démocratie par le renforcement de la justice politique et sociale, avant la déclaration finale et la poursuite des rencontres bilatérales.



Les délégations des pays du Sud devraient participer avec un dynamisme particulier à ces débats, dans un contexte marqué par des enjeux majeurs, notamment celui de renforcer la voix des pays du Sud dans le système mondial et de mettre en lumière leurs contributions aux processus de réforme globale.



La participation marocaine revêt une importance particulière. Ainsi, Driss Lachguar défendra, lors d’une session plénière, la nécessité de permettre aux pays du Sud d’occuper une place équitable dans le système décisionnel mondial, en insistant sur la réforme des déséquilibres de la gouvernance internationale, notamment au sein du Conseil de sécurité et du système des Nations unies. Il mettra également en avant l’expérience marocaine dans des domaines tels que le développement humain, l’économie verte et l’autonomisation des femmes, en tant que modèle émergent du Sud.



La participation de l’USFP à ce grand rendez-vous international s’inscrit dans une politique volontariste de la direction du parti de la Rose visant à défendre les causes nationales sur la scène internationale, notamment la question du Sahara marocain.



C’est dans ce même cadre qu’intervient l’adhésion de l'USFP à la Conférence permanente des partis politiques d'Amérique latine et des Caraïbes (COPPPAL), une organisation politique internationale qui rassemble 74 partis issus de 30 pays de la région. Il devient ainsi le premier parti non latino-américain à obtenir une telle reconnaissance au sein de cette organisation. Cela renforce son réseau et son influence dans les forums politiques continentaux et internationaux.



L'USFP a également démontré sa capacité à mener une diplomatie parallèle efficace, complémentaire à la diplomatie officielle du Royaume. En décembre 2024, il a accueilli à Rabat le Conseil de l'Internationale socialiste, un événement historique qui a permis de rassembler des partis socialistes de soixante pays.



Elias Rayane