Le nouveau modèle économique de la CDG s’aligne sur les enjeux économiques du Maroc

Le nouveau modèle économique du Groupe de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) s’aligne parfaitement aux enjeux économiques du Royaume, a affirmé, récemment à Rabat, le directeur général de la CDG, Abdellatif Zaghnoun.

“Nous avons adapté notre modèle économique pour qu’il s’aligne aux enjeux économiques du Royaume, à savoir la mise en place de la régionalisation avancée, l’amélioration de la croissance et de la productivité des facteurs en investissant dans des secteurs d’activités qui peuvent créer de la valeur ajoutée et la transition énergétique”, a souligné M. Zaghnoun. Ce dernier s’est ainsi exprimé lors du “Carrefour diplomatique”, organisé à l’initiative de la Fondation diplomatique au profit du corps diplomatique accrédité au Maroc, rapporte la MAP.

La CDG ambitionne de devenir un acteur structurant dans plusieurs domaines d’activité, notamment l’agro-industrie en améliorant le taux de transformation, l’automobile et l’écosystème en contribuant activement aux objectifs fixés par le Royaume en termes de production des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique pour créer de la valeur ajoutée, de la richesse et de l’emploi, a-t-il relevé.

La CDG est présente dans plusieurs projets structurants, a-t-il insisté, notant que dans le domaine touristique, la CDG est engagée dans la construction des hôtels de luxe notamment dans le nord et le développement de deux stations touristiques, celles de Saïdia et de Taghazout.

Concernant le chantier stratégique de la régionalisation avancée, il a fait savoir que la CDG vise à accompagner les régions dans la mise en oeuvre des plans de développement stratégique à travers deux mode d’intervention, le premier concerne la mise à disposition des régions de l’expérience et de l’expertise accumulées durant plusieurs années dans différents domaines d’activités, dont l’aménagement de zones d’activités économiques (zones industrielles, zones franches, les agro-pôles).

“Nous voulons, aussi, accompagner les régions par la mise à disposition de notre expertise dans le domaine de l’ingénierie financière et l’accompagnement de la mobilisation des finances par le biais de notre filiale CDG capitale et de l’étude d’ingénierie technique via notre filiale NOVEC, outre l’accompagnement des PME et PMI à travers notre filiale FINEA par la mise à disposition des financements de ces entreprises pour renforcer leurs assises financières et les aider à améliorer leur business”, a-t-il expliqué.

Le deuxième mode d’intervention concerne le renforcement des financements des collectivités territoriales. Il s’agit de deux modes d’intervention, un mode opérationnel par la mise à disposition de l’expertise et un mode financier par la mise à disposition des financements des collectivités territoriales pour la réalisation d’un certain nombre de projets, a-t-il précisé.

Le Groupe CDG a mis en place un nouveau plan stratégique 2022 basé sur l’évolution de ses modes d’intervention, a-t-il indiqué, notant que cette stratégie s’appuie sur cinq piliers, épargne et prévoyance, tourisme, développement territorial, co-financeur et investisseur.

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a souligné que cette rencontre a été une occasion idoine pour présenter la vision stratégique de la CDG et sa contribution dans le développement socio-économique du Royaume.

A travers cette rencontre, nous avons rapproché le corps diplomatique accrédité au Maroc des perspectives d’investissements au Royaume mises à la disposition des investisseurs étrangers et des modes d’accompagnement de ces investisseurs par la CDG non pas uniquement au niveau national mais à l’échelle africaine, a-t-il ajouté.