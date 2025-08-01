Augmenter la taille du texte
Dimanche 10 Août 2025

Le marché obligataire devrait poursuivre son mouvement d’aplatissement à CT
Le marché obligataire marocain devrait poursuivre son mouvement d’aplatissement à court terme, porté par la détente des rendements sur les maturités courtes et une politique monétaire toujours accommodante, estime BMCE Capital Global Research (BKGR).

Le Trésor, qui ajuste finement ses levées dans un contexte d’inflation contenue et de besoin de financement maîtrisé, devrait continuer de profiter de cette orientation, souligne BKGR dans sa récente note "Fixed Income Weekly".

Et de rappeler que lors de la dernière adjudication, le Trésor a levé un montant total de 2,91 milliards de dirhams (MMDH), durant la période du 31 juillet au 06 août, soit 65% du montant initialement proposé de 4,46 MMDH.

Cette levée a concerné les échéances à 52 semaines et 2 ans avec des taux limites respectifs de 2,0529% et 2,2545% et a entraîné une augmentation du taux primaire de +1 point de base (pbs) pour la ligne à 2 ans et une baisse du taux primaire de -1 pbs pour la ligne à 52 semaines, précise BKGR.

Pour ce qui est du marché secondaire, il a connu des mouvements généralement haussiers. Les taux 26 semaines, 2 ans et 10 ans ont légèrement augmenté de 0,1 pbs, 0,09 pbs et 0,08 respectivement, tandis que les lignes 20 ans, 15 ans et 52 semaines ressortent en baisses respectives de -0,91 pbs, -0,91 pbs et -0,01 pbs.

Tags : CT, marché obligataire, mouvement d’aplatissement

