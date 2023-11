Le laboratoire espagnol « Dermopharma » valorise ses partenariats économiques au Maroc

Le laboratoire espagnol Dermopharm au Maroc célèbre le troisième anniversaire de sa présence sur le territoire national et de son partenariat réussi avec une entreprise marocaine, en présence du président de Dermopharm, responsable du laboratoire A2S.



A2S est aujourd'hui un acteur majeur en termes de part de marché (10% du marché), qui pousse vers le renforcement des investissements au Maroc et l'ouverture d'horizons d'emploi aux jeunes énergies marocaines.



La célébration de cet anniversaire sera marquée par la révélation des résultats d'A2S au Maroc par le Président de Dermopharma, soulignant que le Maroc est aujourd'hui le premier pays en termes de volume de ventes. Il évoquera également le développement du marché cosmétique et Son développement au cours des dernières années, est dû à une forte demande qui encourage les entreprises.



L'investissement marocain dans ce type d'industrie économique et l'obtention de résultats satisfaisants à tous les niveaux augmentent la valeur du marché national.