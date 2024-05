Un mémorandum instituant la création à Dakhla du Centre international de recherches et de formation en intelligence économique a été signé, mardi à Rabat, entre le Forum des associations africaines d'intelligence économique (FAAIE), le Consortium stratégique des professionnels de l’intelligence (SCIP) et l'Association internationale francophone d'intelligence économique (AIFIE).



Paraphé par les présidents du FAAIE, Driss Guerraoui, du SCIP, Paul Santilli et de l'AIFIE, Philippe Clerc, ce mémorandum marque le lancement officiel du Centre qui vise à mener des études et des activités d’intérêt commun aux trois institutions, promouvoir et développer des projets en intelligence économique, organiser des cycles de formation en vue de renforcer les capacités des entreprises, des territoires et des administrations centrales et locales en Afrique et dans le monde en matière d’intelligence économique, rapporte la MAP.



Il s'assigne comme missions aussi de partager l’expertise et d'échanger les informations et la documentation entre les membres des trois organisations, développer des partenariats entre le Centre international de recherche et de formation en institutions publiques et privées, gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales, sollicitant l’expertise, les savoirs et les savoir-faire du centre.



A cette occasion, M. Guerraoui a rappelé que la création de ce Centre international a été actée à Dakhla en décembre 2023, à l'occasion de la 4ème édition du Forum des associations africaines d’intelligence économique, organisé dans le cadre des activités de l’Université ouverte de Dakhla.



Le président du FAAIE a également fait savoir que ce partenariat entre les trois organisations reconnues pour leur action et leur contribution en matière de promotion des rôles pratiques de l'intelligence économique et qui rayonnent à l'échelle internationale permettra d'organiser des cycles de formation en vue de renforcer les capacités des entreprises, des territoires et des administrations centrales et locales au niveau du continent africain et dans le monde en matière d’intelligence économique.



Et d'ajouter que le choix de la ville de Dakhla pour abriter ce Centre international témoigne du leadership de la ville dans le domaine de l'intelligence économique et permettra de l’ériger en pôle d’excellence en la matière.



Pour sa part, le président de l'AIFIE, qui a son siège à Paris, s'est félicité de la signature de ce mémorandum instituant la création de ce Centre, qui permettra de partager l’expertise et d'échanger les informations et la documentation entre les membres des trois organisations.



Evoquant les missions de l'AIFIE, M. Clerc a affirmé qu'elle vise à promouvoir le concept et les pratiques de l'intelligence économique francophone, notamment par la recherche, la formation et la prospective, en plus d'échanger, détecter les meilleures pratiques et stimuler l'innovation par la recherche de nouvelles efficacités économiques et culturelles.



Pour le président du SCIP, dont le siège est sis à San Antonio (USA), ce partenariat permettra aux trois organisations d’œuvrer de concert en vue de renforcer le leadership des différents acteurs dans le domaine de l'intelligence économique.

Il servira de plateforme idoine de partenariat en Afrique et dans le monde pour les divers intervenants dans ce domaine, a relevé M. Santilli.



Le FAAIE, le SCIP et l'AIFIE avaient convenu conjointement de faire de Dakhla le siège du Centre international de recherches et de formation en intelligence économique.