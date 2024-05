Clôture à Casablanca du 3ème Forum international de l'industrie halieutique au Maroc

Les travaux de la 3ème édition du Forum international de l'industrie halieutique au Maroc ont pris fin, mercredi à Casablanca, avec une série de recommandations visant à garantir un avenir prospère pour l'industrie halieutique.



Organisé par la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP) en partenariat avec le Swiss Import Promotion Program (SIPPO) et la Commission générale de la pêche en Méditerranée (CGPM), cet événement avait pour objectif de réunir non seulement des représentants gouvernementaux et des chercheurs du secteur privé, mais aussi des entreprises et des partenaires internationaux.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice de la FENIP, Lamia Znagui, a souligné l'importance des discussions menées autour des cinq tables rondes, qui ont permis de mettre en avant la nécessité de poursuivre les efforts de préservation des ressources aquatiques, en mettant l'accent sur le partenariat public-privé (PPP).



Mme Znagui a, aussi, appelé à une augmentation des investissements dans l'innovation, afin de faire de l'industrie halieutique un moteur de progrès. "Cette démarche implique l'adoption de nouveaux modèles économiques favorisant la performance du secteur, notamment en améliorant les systèmes de commercialisation et en créant des synergies tout au long de la chaîne de valeur", a-t-elle expliqué.



De son côté, Mohamed Gaizi, conseiller de la FENIP, a présenté trois axes essentiels pour le développement du secteur. Il s'agit en premier lieu de l'importance de l'innovation et de la recherche et développement (R&D), a-t-il dit, notant que le Maroc dispose d'une base solide en termes de recherche qui doit être renforcée par l'investissement.



Concernant le deuxième axe, M. Gaizi a indiqué que l'aquaculture est un pilier majeur de l'avenir de la pêche à l'échelle mondiale, soulignant les efforts déployés par le Royaume dans le développement de cette nouvelle filière.



L'amélioration de toute la chaîne de valeur, de la collecte jusqu'à la transformation des produits de la mer, ainsi que la gouvernance de l'industrie halieutique, constitue le troisième axe de recommandation, selon le conseiller de la FENIP. "L'amélioration de toute la chaîne de valeur nécessite une collaboration étroite entre les institutions et les professionnels, tout en restant ouverts aux collaborations internationales", a-t-il ajouté.



Pour sa part, Lahsen Ababouch, Consultant de SIPPO, a affirmé que le secteur halieutique ainsi que ses ressources sont des atouts naturels, dont la gouvernance devrait être assurée par l'État. "Une gestion transparente et basée sur la recherche est essentielle pour un avenir prometteur dans l'exploitation des ressources halieutiques", a-t-il estimé.



Parallèlement, M. Ababouch a mis en lumière l'importance cruciale d'une gouvernance transparente, basée sur la recherche dans le secteur halieutique, tout en mettant l'accent sur les leçons tirées des expériences nationales et internationales, comme celles de la Namibie et de la gestion de la pêche de crevettes en Europe, pour parvenir à une exploitation durable des ressources marines.



Rappelons-le, ce forum a connu l'organisation de cinq tables rondes animées par des panélistes nationaux et internationaux pour partager leurs expériences (Arabie Saoudite, Italie, Espagne, Tunisie, Egypte, Côte d'Ivoire et Sénégal) dans le domaine de l’industrie de transformation et de valorisation des produits de la pêche, ainsi qu'une session de remise des trophées de reconnaissance.



Cet événement témoigne de l'engagement du Maroc envers une pêche durable et une économie bleue prospère. Il met en avant la collaboration et l'innovation comme des éléments clés pour relever les défis du secteur et assurer un avenir durable pour les générations futures.