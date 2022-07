Le jeune marocain Aznou s'engage avec le Bayern Munich

Le jeune hispano-marocain Adam Aznou s’est engagé avec le mythique club allemand de Bayern Munich après son passage au FC Barcelone.



«FC Bayern a engagé le jeune Adam Aznou en provenance du FC Barcelone. Le latéral gauche de 16 ans a signé un contrat à long terme avec le champion allemand», annonce, jeudi, Bayern Munich dans un communiqué.



"Adam a bénéficié d'une excellente formation à La Masia au FC Barcelone. Nous sommes très heureux de l'avoir maintenant recruté au FC Bayern et de savoir qu'il souhaite faire ses prochains pas dans le campus", a déclaré le directeur du centre de formation du Bayern, Jochen Sauer.



"Adam est un joueur de couloir créatif avec un grand sens de l'offensive. Il est agile, techniquement doué, puissant dans le jeu et effectue de bons centres. Nous sommes convaincus qu'il va renforcer nos équipes de jeunes et surtout de son potentiel de développement futur", déclare Holger Seitz, directeur sportif du Centre, cité dans le communiqué.



"Le FC Bayern a fait beaucoup d'efforts pour me recruter. Je suis très heureux de ce changement et de pouvoir poursuivre ma formation dans ce grand club", a déclaré Aznou.