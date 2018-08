Le héros de la série MASH, Alan Alda, atteint de la maladie de Parkinson

L'acteur américain Alan Alda, connu pour son rôle de "Hawkeye" Pierce, un médecin militaire, dans la célèbre série à succès MASH, a révélé mardi qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Le New-Yorkais de 82 ans a confié avoir appris il y a trois ans et demi qu'il souffrait de cette maladie dégénérative du système nerveux central. "J'ai décidé de faire savoir aux gens que j'avais la maladie de Parkinson afin d'encourager les autres à agir", a-t-il indiqué dans un tweet, accompagné d'une vidéo le montrant en train de jongler. "Je vis pleinement. Je joue la comédie, je donne des conférences, je fais mon podcast", a-t-il ajouté. "Je prends des cours de boxe trois jours par semaine, joue au tennis deux fois par semaine et prend une petite pilule - tout ce que le docteur recommande". "Et je ne deviens pas dément. Enfin pas plus qu'avant (...) Vraiment, je vais bien." Alan Alda a précisé sur la chaîne CBS que le seul symptôme dont il avait fait l'expérience jusqu'ici était un pouce tremblotant. Surtout connu pour avoir longtemps campé le capitaine Pierce dans la série comique MASH, qui suit le quotidien d'une équipe médicale américaine pendant la guerre de Corée, l'octogénaire, nommé en 2005 pour l'Oscar du meilleur second rôle dans le film "Aviator", a également joué dans la série à succès "A la Maison Blanche" ("The West Wing").