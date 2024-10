Le groupe OCP prévoit un investissement de plus de 139 MMDH sur la période 2025-2027

Le groupe OCP prévoit un investissement total de plus de 139 milliards de dirhams (MMDH) durant la période 2025-2027, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) de l'année prochaine.



Cet investissement est réparti sur les années 2025 (45 MMDH), 2026 (52 MMDH) et 2027 (plus de 42,15 MMDH), précise ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



Concernant les prévisions de clôture au titre de 2024, elles tablent sur un chiffre d'affaires de près de 102,65 MMDH, en hausse de 12% comparativement à une année auparavant, un résultat net en augmentation de 15% à 16,5 MMDH et des réalisations en matière d'investissement en amélioration de 64% à 44,8 MMDH.



Dans ce sens, le rapport rappelle que le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 15% à environ 43,25 MMDH à fin juin dernier, tandis que les dépenses d'investissement ont bondi de 64% à 19,75 MMDH. En 2023, dans le cadre de son programme d'investissement vert, le groupe OCP a mis en service deux nouvelles usines de dessalement à Jorf Lasfar et Benguérir, atteignant l'autosuffisance en eau non conventionnelle à Jorf Lasfar et initiant l'approvisionnement en eau potable des villes de Safi et El Jadida.



L'année 2023 a été également marquée par le lancement d'une 3ème émission d'obligations subordonnées perpétuelles de 5 MMDH, la souscription d'un prêt vert de 100 millions d'euros (M€) auprès de la SFI (Societé financière internationale - International Finance Corporation) pour la construction de 4 centrales solaires et l'attribution par Moody's d'une notation inaugurale Investment grade "BAA3", soulignant la position de leader du groupe dans le secteur des engrais phosphatés.