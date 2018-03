Le groupe Alliances finalise avec succès les dernières étapes de la réduction de sa dette privée

Après avoir atteint ses objectifs en termes de réduction de sa dette bancaire, le Groupe Alliances finalise avec succès les dernières étapes de réduction de sa dette privée, a annoncé, récemment, l’immobilière cotée en Bourse.

En effet, rapporte la MAP, le Groupe Alliances a signé, en décembre 2017, le dernier protocole d’accord lié à la 1ère phase de restructuration de sa dette privée, souligne le Groupe dans un communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Il a également obtenu, le 7 mars 2018, le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour la réalisation de la 2ème phase de restructuration de sa dette privée, relève la même source.

Ces deux opérations importantes impliquent une réduction significative de l’endettement du Groupe d’environ 2 milliards de dirhams (MMDH) supplémentaires, et lui permettent ainsi de retrouver des fondamentaux solides, a-t-elle expliqué.

Conformément aux objectifs fixés dans le cadre de son plan de restructuration, le Groupe Alliances atteint ainsi une dette nette globale estimée à 2,9 MMDH, comparativement à une dette nette de 8,5 MMDH trois ans auparavant, soit une baisse de 5,6 MMDH depuis le démarrage de son plan de restructuration, a-t-elle noté.

Aujourd’hui, le Groupe retrouve une structure financière saine qui lui permettra d’appréhender l’avenir de manière sereine, en se basant sur un plan de développement à la fois ambitieux et maîtrisé, précise le communiqué.

Et d’ajouter que le Groupe Alliances, grâce à une vision stratégique déterminée et durable, prépare une nouvelle étape de développement orientée vers la demande du marché, et ce à travers la sécurisation de projets immobiliers stratégiques.