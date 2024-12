Le gouvernement espagnol veut interdire les boissons sucrées dans les cantines

Le gouvernement espagnol a annoncé jeudi une série de mesures destinées à améliorer la qualité de l'alimentation dans les cantines scolaires, prévoyant l'interdiction des boissons sucrées et l'obligation de proposer chaque jour des fruits et légumes aux enfants.



"Tous les enfants, quel que soit leur lieu de naissance, ont le droit à une alimentation saine", a justifié le ministre de la Consommation Pablo Bustinduy, en annonçant ces mesures, qui seront contenues dans un "décret pour la promotion d'une alimentation saine et durable dans les établissements scolaires".



Ce texte, actuellement en cours de rédaction, garantira notamment "la consommation quotidienne de fruits et légumes et éliminera les boissons sucrées des repas" dans les écoles, a précisé le ministre, membre du parti de gauche radicale Sumar.



Ces mesures ont été annoncées à l'occasion de la publication d'une étude du ministère montrant que les enfants issus de familles à faible revenu "consomment plus de boissons sucrées et moins de fruits et légumes", et sont plus susceptibles que les autres de souffrir de "surpoids".



D'après cette étude, publiée tous les ans, le surpoids chez les enfants espagnols âgés de 6 à 9 ans a diminué en 2023 "de 4,5% de façon générale", ce qui constitue "la plus forte baisse enregistrée dans la série historique", mais continue d'affecter plus d'un tiers des élèves (36,1%).



"Cette situation est particulièrement préoccupante dans les familles qui gagnent moins de 18.000 euros par an, chez qui le surpoids touche près de la moitié (46,7%)" des enfants, contre "29,2% au sein des ménages dont le revenu est supérieur à 30.000 euros", souligne dans un communiqué le ministère.