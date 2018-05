Le gouvernement canarien saisi des violations des droits humains à Tindouf

Le gouvernement régional des Iles Canaries a été saisi au sujet des crimes et violations des droits humains perpétrés par les dirigeants du Polisario sur les habitants des camps de Tindouf, en territoire algérien.

Reçu par le chef du gouvernement régional des Canaries, le président de l’Association des portés disparus au Polisario lui a remis un dossier complet et détaillé portant sur les cas de torture et de disparitions forcées perpétrées par les tortionnaires du Polisario sur les habitants des camps de Tindouf en Algérie.

Dans sa lettre d’accompagnement, le président de l’association, lui-même victime de ces actes, a décrit les tortures subies par les habitants des camps précisant que certains de leurs bourreaux se trouvent en Espagne et précisément aux Iles Canaries. Parmi ceux-ci figure le dénommé Mauloud Lahcen.

Le président de l’association a déclaré à ce propos : «Nous avons porté plainte contre ces tortionnaires devant la justice espagnole en laquelle nous avons une grande confiance tout comme nous avons confiance en votre gouvernement».

Cet ancien prisonnier du Polisario a rappelé que celui-ci accorde l’immunité aux tortionnaires, ce qui leur permet de se déplacer en toute liberté à travers l’Europe munis de documents diplomatiques algériens.

Rappelons que l’Audience nationale qui est la plus haute autorité judiciaire d’Espagne avait accepté d’examiner une plainte déposée, en décembre 2007 contre des dirigeants du Polisario et des officiers de la sûreté algérienne accusés de génocide, de tortures, de disparitions forcées, de violations des droits humains et de détentions arbitraires.