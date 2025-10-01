Le film marocain "Carved By the Wind" remporte le GP du Festival Ecrans noirs

Le film "Carved By the Wind" de la réalisatrice marocaine Layla Triqui a remporté l'Ecran d'or (Grand prix) de la 29ème édition du Festival de cinéma panafricain Ecrans noirs, tenue du 20 au 27 septembre à Yaoundé au Cameroun.



La production marocaine (01h39 min) inscrite dans la catégorie du long métrage international a été honorée aux côtées d'une dizaine d'autres productions et cinéastes lors d’une grandiose cérémonie tenue samedi à Yaoundé, marquant la clôture de cette édition placée sous le thème "Les défis de la distribution du cinéma africain, sur et en dehors du continent".



Le prix du meilleur court métrage a été décerné à "M'Tenga Yinga" du réalisateur Mamadou Badalo, tandis que le prix du meilleur rôle féminin dans cette catégorie a été décerné à Rosine Nguemgaing pour sa performance dans "Classe à part".



L'Ecran du meilleur long métrage en Afrique centrale a été attribué au "Mininals in a Titanic World" de Philbert Aimé Mbabazi (Rwanda), alors que le prix écran du documentaire international a été décroché par "Catcher" de Derhwa Kasunzu.



Outre le film "Carved By the Wind", la participation marocaine comprenait trois autres œuvres cinématographiques, à savoir "This Jungo Life" de David Fedele et Aboubakar Ali, coproduction entre l’Australie, le Maroc et le Soudan, inscrit dans la catégorie documentaire ainsi qu’"Absence" de Faiçal Hlimi et "2002, bataille contre l’oubli", coproduction sénégalo-marocaine, sélectionnés dans la catégorie court métrage.



Au niveau des jurys, la présence marocaine s’est affirmée avec trois représentants. Sofia Aghilas, productrice et directrice du Festival d’Al Hoceïma, présidente du jury de la catégorie courts métrages, séries et web-séries, tandis que les cinéastes Cherqui Ameur et Iz-Eddine Gourriran siégeaient au jury des longs métrages Afrique centrale et Cameroun.



Fondé en 1997 par le réalisateur Bassek Ba Kobhio, Ecrans noirs est un rendez-vous annuel du cinéma africain, organisé à l'initiative de l'Association Ecrans noirs. Le festival a pour objectif de promouvoir les créations cinématographiques de six pays d'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Tchad.



Le festival ambitionne de promouvoir une culture cinématographique qui développe le discernement et encourage le débat, de favoriser les rencontres entre les réalisateurs, les comédiens et les professionnels du 7ème art et d’impulser la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel.



A noter que la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) est le transporteur officiel du Festival "Ecrans noirs".

