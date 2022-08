Le discours Royal, un rappel des acquis diplomatiques du Royaume

Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple peut être qualifié de rappel des acquis diplomatiques importants du Maroc en vue de consacrer la légitimité de la cause nationale et mettre à profit les potentialités du Maroc, en particulier celles des Marocains du monde, a indiqué l'écrivain-journaliste Talaâ Saoud Al Atlassi. "SM le Roi a évoqué le soutien international à la cause nationale, à travers la reconnaissance de la marocanité du Sahara, et l'adoption explicite de la proposition d'autonomie, s'arrêtant sur les acquis diplomatiques du pays", a souligné l'écrivain, dans un article intitulé "Le discours Royal, franchise et équité", publié sur le site Machahid24. Selon Talaâ Saoud Al Atlassi, c’est "avec une franchise et une élégance diplomatique Royale” que le Souverain a affirmé que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, notant que les pays dont les positions sur l’affaire du Sahara sont ambiguës, doivent clarifier et renvoyer le fond de leur positionnement, d’une manière qui ne prête à aucune équivoque. L'écrivain a relevé que SM le Roi s’est aussi penché sur Sa préoccupation habituelle, celle de relever les défis liés au développement dans toutes ses dimensions, et pour tous les Marocains, notamment les Marocains du monde. Le Souverain a ainsi salué et assuré de Son estime les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger qui défendent avec abnégation l’intégrité territoriale de leur pays, en faisant résonner la cause nationale à toutes les tribunes qui leur sont accessibles et à la faveur des positions qu’ils occupent, ajoute l’écrivain. SM le Roi a également mis l’accent sur la nécessité de doter cette communauté de l’encadrement nécessaire ainsi que des moyens et des conditions pour qu’elle donne le meilleur d’ellemême, dans l’intérêt de son pays et de son développement, a noté l’auteur de l’article. Talaâ Saoud Al Atlassi a estimé que SM le Roi a ainsi lancé, dans Son discours, un “chantier historique” en honorant les Marocains du monde, en réhabilitant les structures et les mécanismes visant à traiter des questions liées aux MRE, à intégrer cette communauté aux enjeux de développement du pays, tout en reconnaissant leur contribution aux acquis nationaux, dans le cadre d’une notion globale de patriotisme. Ce qui ressort du discours Royal est que "le Maroc fort de ses acquis diplomatiques et ses relations internationales, est le résultat de la symbiose entre la volonté du Souverain et celle du peuple, dans une continuité de la Révolution du Roi et du peuple”, a-t-il ajouté, précisant que cette symbiose implique des millions de Marocains. Par ailleurs, le journaliste a souligné que le discours Royal est une "étape" politique importante ciblée et riche de portées, s’inscrivant dans le cadre d’un processus historique continu et en développement. En outre, le discours Royal a consacré la franchise avec les partenaires du Royaume, affirmant une fois de plus la nécessité de renouveler les règles et les manières de traiter avec le “nouveau” Maroc ambitieux et acteur au niveau international, a conclu le journaliste.