Le discours Royal de la Marche Verte suscite l’intérêt d’une multitude de chercheurs, d’analystes et d’experts reconnus

Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la commémoration du 46ème anniversaire de la Marche Verte a focalisé l’intérêt de plusieurs observateurs, chercheurs universitaires et experts nationaux et internationaux en géopolitique mondiale. En effet, une multitude d’analystes ont livré leurs lectures dudit discours à travers divers médias marocains et étrangers, relatant les points forts et les messages directs et indirects relevés à travers les propos du Souverain, et s’articulant essentiellement sur les derniers développements du dossier de la cause de l’intégrité territoriale du Royaume. Ainsi, le géopoliticien et universitaire rwandais Ismaël Buchanan affirme que ce discours constitue un message fort notamment aux pays qui affichent des positions ambivalentes sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume. « Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est adressé directement à ceux qui affichent des positions ambiguës sur le sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, les prévenant que le Maroc n’engagera aucune démarche d’ordre économique ou commercial excluant ses provinces du Sud », a noté le professeur des sciences politiques à l’Université internationale du Rwanda. Le Souverain, a-t-il souligné, a appelé ces pays, qui tiennent encore un double langage concernant le conflit artificiel autour du Sahara marocain, à formuler des positions claires en vue de faciliter le processus politique mené par l’ONU. Pour sa part, le politologue Mustapha Sehimi précise que «la marocanité du Sahara, comme l’a déclaré le Souverain, n’est pas à négocier», en ce sens qu’elle «répond aux vœux et aux ardents souhaits des populations et qu’elle est appuyée par «une reconnaissance internationale d’envergure», particulièrement celle américaine de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, qui fut «l’exception la plus emblématique et la plus significative », développe-t-il. Mustapha Sehimi a affirmé, par ailleurs, que le Maroc est bien engagé dans un processus de négociations en vue d’un «règlement pacifique de ce conflit artificiel régional », notant au passage qu’il appartient (aux parties concernées) désormais d’appréhender les progrès enregistrés et capitalisés de manière conséquente. «Ce qui ne peut que contribuer à renforcer le processus politique en cours et appuyer les efforts déployés aujourd’hui, sous l’égide des Nations unies, pour sceller une solution politique de compromis». A ce propos, le vice-président aux Affaires mondiales de l’Université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid, dans une déclaration à la MAP, a indiqué que le Souverain a adressé un message fort, alliant clarté et franchise, à l’adresse des parties qui affichent encore des positions «floues et ambivalentes» concernant la première cause nationale du pays. Mettant, d’autre part, en garde contre la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, l’universitaire a souligné l’apport du Maroc dans la stabilité régionale et en matière de lutte contre le terrorisme à la faveur d’une expertise avérée et reconnue. L’expert a fait observer, en outre, qu’en essayant par tous les moyens de perpétuer les tensions, les adversaires du Maroc et les séparatistes du «polisario» ne font qu’exacerber les menaces qui guettent la sécurité et la paix dans le Maghreb et hypothèquent les chances d’intégration de codéveloppement. «Faire de la politique sur la question du Sahara marocain est contre-productif et ne servira pas les intérêts des peuples de la région», a conclu M. Majid. Là-dessus l’universitaire et analyste politique Mohamed Bouden, par ailleurs, président du Centre Atlas d’analyses des indicateurs politiques et institutionnels, souligne que la dynamique, entourant le dossier du Sahara marocain et traduite par l’essor économique et social des provinces du Sud, est «irréversible» et que la marocanité du Sahara s’impose aujourd’hui comme une réalité à l’appui de l’histoire, de la reconnaissance internationale et de la volonté des populations sahraouies et leur détermination à servir leur patrie ». Mohamed Bouden relève que le discours Royal comporte un message à l’intention des pays qui adoptent des positions ambiguës au sujet du Sahara marocain, soutenant que les pays qui aspirent à un partenariat crédible avec le Royaume se doivent de reconnaître sa souveraineté sur son Sahara et de prendre en considération les intérêts communs. Empreint de «sagesse et de retenue», le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche Verte montre que le Maroc respecte ses engagements internationaux, a, de son côté, indiqué l’analyste politique basé à Washington, Samir Bennis. Le Souverain a mis l’accent sur le respect par le Royaume du Maroc du processus politique sous l’égide des Nations unies et son engagement à travailler étroitement avec le Secrétaire général en vue d’une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain, a-t-il fait observer avant de souligner que «la position marocaine est aux antipodes de celle de l’Algérie qui cherche par tous les moyens, à travers le polisario, à causer une conflagration militaire dans la région». «Le discours Royal envoie un message clair à la communauté internationale, selon lequel, malgré les gesticulations de l’Algérie, son discours belliqueux et la rupture par le polisario de l’accord du cessez-le-feu, le Maroc est engagé à aller dans le sens du consensus international sur la nécessité que toutes les parties au conflit, y compris l’Algérie, soient guidées par un esprit de réalisme et de compromis afin de parvenir à une solution politique, réaliste, durable et mutuellement acceptable, conformément à toutes les résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007 », a développé le politologue avant d’ajouter, là-dessus, que « si les militaires algériens s’attendaient à un discours qui allait assouvir leur soif d’embraser la région pour défaire les avancées diplomatiques du Maroc et freiner son progrès économique, politique et social, ils ont raté le coche». Et l’analyste politique de soutenir : «Je pense que ce discours a dû leur faire l’effet d’une douche froide et les a mis dans une situation embarassante devant le peuple algérien». Ce peuple fait, par ailleurs, partie des cinq peuples du Maghreb auxquels le Souverain a adressé ses vœux les plus sincères, d’unité et de stabilité, de progrès et de prospérité, comme l’a rappelé Younes Bennane, président de l’Institut des études sociales et médiatiques. A ce sujet, précisément, Driss Lagrini, professeur des relations internationales à l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a, quant à lui, souligné que le discours Royal a envoyé un message de paix aux peuples maghrébins et « a été sans équivoque : le Maroc n’entreprendra jamais une action de nature à déstabiliser la région ou à favoriser les tensions entre les peuples et les pays du Maghreb ». L’universitaire politologue relève également que « le discours Royal réitère le refus du Maroc des partenariats sélectifs qui n’intègrent pas les provinces du Sud et qui ne prennent pas en compte les mutations survenues dans le Royaume, notant que le Souverain a clairement confirmé que le Maroc a été toujours en faveur des partenariats équilibrés qui respectent sa souveraineté et son intégrité territoriale. D’autre part, l’agence de presse russe Tass n’a pas manqué de reprendre de larges extraits du discours Royal en mettant l’accent sur la volonté du Maroc de trouver une solution politique définitive à la question du Sahara marocain (…). En reprenant toutes ces études et analyses, ces observations et appréciations, somme toute, objectives et pertinentes, provenant de chercheurs universitaires et d’experts internationaux de la géopolitique régionale, continentale et planétaire, l’on ne peut que conclure en toute sérénité que la communauté internationale ne peut se regrouper sur l’erreur et l’ambiguïté mystificatrice de la réalité et la justesse historique de la cause nationale du Royaume du Maroc …