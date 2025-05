Formation professionnelle : La Mauritanie souhaite bénéficier davantage de l'expérience marocaine

La Mauritanie souhaite tirer davantage profit de l'expérience marocaine dans le domaine de la formation professionnelle, a affirmé, samedi à Nouakchott, le ministre mauritanien de la Formation professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers, Mohamed Malainine Ould Eyih.



S’exprimant dans le cadre du Forum parlementaire économique maroco-mauritanien, M. Malainine Ould Eyih a indiqué que son pays aspire à bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine des cités des métiers et des compétences et de la gestion déléguée de certains établissements de formation professionnelle, ainsi qu'en matière d'expertise des formateurs et des programmes de formation.



Il a, dans ce sens, mis en avant la coopération étroite avec le département de la formation professionnelle au Maroc pour tirer profit de son expérience "afin de gagner du temps" et d'accélérer la mise en place d'établissements de formation professionnelle de qualité.



Le ministre mauritanien a cité, à cet égard, le Pôle métiers et compétences de Nouakchott, qui est en cours de réalisation, notant que l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) apportera l'expertise nécessaire à l'aboutissement de ce projet d'envergure, qui s'inspire de l'expérience des Cités des métiers et des compétences au Maroc.



La coopération entamée avec le Maroc dans ce domaine porte sur le développement des programmes qui seront adoptés et sur la mise en œuvre d'un programme de formation des formateurs mauritaniens au Maroc, a-t-il fait observer, notant que cette coopération concerne également la création d'une Agence nationale pour l'éducation et la formation professionnelle qui intégrerait tous les établissements de formation professionnelle en Mauritanie, en s'inspirant de l'expérience de l'OFPPT.



Par ailleurs, M. Malainine Ould Eyih a salué les "succès réalisés" par le Maroc au cours des dernières années en matière de développement des secteurs économiques et d'implantation des multinationales dans le Royaume, dont des compagnies aériennes, à la faveur de la disponibilité de compétences bien formées.