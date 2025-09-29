Le dirham se déprécie de 0,1% face à l'euro du 18 au 24 septembre

Le dirham s'est déprécié de 0,1% vis-à-vis de l'euro et de 0,9% face au dollar américain durant la période du 18 au 24 septembre, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 415,7 milliards de dirhams (MMDH) au 19 septembre, en hausse de 0,5% d'une semaine à l'autre et de 14,1% en glissement annuel.



Concernant le volume des opérations de Bank Al-Maghrib, il s'est chiffré à 135,2 MMDH en moyenne quotidienne au cours de la semaine du 18 au 24 septembre. Il se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 58,3 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (40,9 MMDH) et des prêts garantis (36,1 MMDH). Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 5,4 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25% en moyenne.



Lors de l'appel d'offres du 24 septembre (date de valeur le 25 septembre), la Banque Centrale a injecté 54,9 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.



Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 0,2% du 18 au 24 septembre, portant sa performance depuis le début de l'année à 32,8%. Cette évolution recouvre des progressions de 1,6% de l'indice de "Agroalimentaire et production", de 0,4% pour celui des "Bâtiments et matériaux de construction", de 1,2% pour les "Mines" et de 0,7% pour les "Télécommunications". En revanche, les indices des "Matériels et logiciels informatiques" et de "Électricité" ont accusé des replis respectifs de 6,1% et 2,6%.



Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d'une semaine à l'autre, de 5,3 MMDH à 2 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".

