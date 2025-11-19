Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Vicenne améliore son CA consolidé de 25% à fin septembre

Mercredi 19 Novembre 2025

Autres articles
Vicenne améliore son CA consolidé de 25% à fin septembre
Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Vicenne a atteint 696 millions de dirhams (MDH) au terme des neuf premiers mois de 2025, en hausse de 25% comparativement à la même période un an auparavant.
 
Au seul 3ème trimestre 2025, le CA consolidé ressort en diminution de 11%, indique Vicenne dans un communiqué, notant que cette évolution, anticipée, s'explique par une répartition moins concentrée des livraisons d'équipements au cours du T3 par rapport aux autres périodes de l'exercice.
 
Pour ce qui est des investissements (CAPEX), ils ont concerné majoritairement des immobilisations en lien avec l'opération d’introduction en bourse réalisée sur la période.
 
La situation d'endettement net de la société s'est sensiblement améliorée grâce aux différentes augmentations de capital, passant d'un endettement net de 294 MDH au T3-2024 à un solde cash positif de 279 MDH au 30 septembre 2025.

Avec MAP

Lu 50 fois

Tags : CA consolidé, septembre 2025, Vicenne améliore

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe