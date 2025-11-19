Vicenne améliore son CA consolidé de 25% à fin septembre

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Vicenne a atteint 696 millions de dirhams (MDH) au terme des neuf premiers mois de 2025, en hausse de 25% comparativement à la même période un an auparavant.



Au seul 3ème trimestre 2025, le CA consolidé ressort en diminution de 11%, indique Vicenne dans un communiqué, notant que cette évolution, anticipée, s'explique par une répartition moins concentrée des livraisons d'équipements au cours du T3 par rapport aux autres périodes de l'exercice.



Pour ce qui est des investissements (CAPEX), ils ont concerné majoritairement des immobilisations en lien avec l'opération d’introduction en bourse réalisée sur la période.



La situation d'endettement net de la société s'est sensiblement améliorée grâce aux différentes augmentations de capital, passant d'un endettement net de 294 MDH au T3-2024 à un solde cash positif de 279 MDH au 30 septembre 2025.