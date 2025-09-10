Le dirham s'apprécie face au dollar

Le dirham s’est apprécié de 0,6% face au dollar américain et de 0,2% vis-à-vis de l’euro durant la période du 4 au 10 septembre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 414,8 milliards de dirhams (MMDH) au 4 septembre, en hausse de 1% d’une semaine à l’autre et de 14% en glissement annuel, précise la même source.



Concernant le volume des interventions de BAM, il s’est chiffré, au cours de cette semaine, à 133,1 MMDH en moyenne quotidienne, réparti entre des avances à 7 jours (56,2 MMDH), des pensions livrées à plus long terme (40,9 MMDH) et des prêts garantis (36,1 MMDH).

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 5,2 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,25% en moyenne.



Lors de l’appel d’offres du 10 septembre (date de valeur le 11 septembre), la Banque centrale a injecté 59,9 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s’est replié de 1,5% au cours de la semaine, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 34,3%.



Par secteur, ce recul a été quasi-généralisé, avec des baisses de 2,5% de l’indice des "Bâtiments et matériaux de construction", de 3,2% pour celui des "Télécommunications", de 0,6% pour les "Banques", de 4,3% pour la "Participation et promotion immobilières" et de 2,9% pour l'"Agroalimentaire et production".



Dans le même sens, le volume hebdomadaire des échanges est revenu, d’une semaine à l’autre, de 3 MMDH à 1,5 MMDH, réalisé principalement sur le marché central actions.