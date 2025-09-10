Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le dirham s'apprécie face au dollar

Lundi 15 Septembre 2025

Le dirham s'apprécie face au dollar
Autres articles
Le dirham s’est apprécié de 0,6% face au dollar américain et de 0,2% vis-à-vis de l’euro durant la période du 4 au 10 septembre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
 
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 414,8 milliards de dirhams (MMDH) au 4 septembre, en hausse de 1% d’une semaine à l’autre et de 14% en glissement annuel, précise la même source.

Concernant le volume des interventions de BAM, il s’est chiffré, au cours de cette semaine, à 133,1 MMDH en moyenne quotidienne, réparti entre des avances à 7 jours (56,2 MMDH), des pensions livrées à plus long terme (40,9 MMDH) et des prêts garantis (36,1 MMDH).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 5,2 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,25% en moyenne.

Lors de l’appel d’offres du 10 septembre (date de valeur le 11 septembre), la Banque centrale a injecté 59,9 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Côté Bourse, le MASI s’est replié de 1,5% au cours de la semaine, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 34,3%.

Par secteur, ce recul a été quasi-généralisé, avec des baisses de 2,5% de l’indice des "Bâtiments et matériaux de construction", de 3,2% pour celui des "Télécommunications", de 0,6% pour les "Banques", de 4,3% pour la "Participation et promotion immobilières" et de 2,9% pour l'"Agroalimentaire et production".

Dans le même sens, le volume hebdomadaire des échanges est revenu, d’une semaine à l’autre, de 3 MMDH à 1,5 MMDH, réalisé principalement sur le marché central actions.

Libé

Lu 100 fois

Tags : dirham, dollar

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Port d'Al Hoceima: Baisse de 9% des débarquements de pêche à fin juillet

08/09/2025 - Libé

La préservation de la nature, un atout pour la croissance et l’emploi

08/09/2025 - Libé

Lynk & Co fait son entrée sur le marché automobile marocain

12/09/2025 - Alain Bouithy

Al Hoceima: Hausse de 0,4% de l'IPC en juillet dernier

08/09/2025 - Libé