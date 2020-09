Le diabète de type 2 favorisé par l’insomnie

L'insomnie est une affection courante qui entraîne des difficultés à s'endormir ou à rester endormi. Elle peut être déclenchée par le stress, l'anxiété ou une mauvaise alimentation, ce qui provoque chez les personnes souffrant d'insomnie un manque d'énergie, de l'irritabilité et une humeur dépressive. Les chercheurs de l'Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, ont identifié 34 facteurs de risque qui, selon eux, augmentent ou diminuent le risque de développer un diabète de type 2. L'insomnie est repérée comme l’un des facteurs associés à cette maladie. L’étude a montré que les personnes souffrant de troubles du sommeil avaient 17% plus de chances de se voir diagnostiquer un diabète de type 2, par rapport à celles qui dormaient bien la nuit. Les chercheurs ont également noté que les personnes souffrant d'insomnie avaient 10% de chances en moins de développer un diabète de type 2 si leur IMC était normal, par rapport à celles qui avaient un IMC élevé. Les autres principaux facteurs de risque pour le développement du diabète de type 2, une maladie courante qui provoque un excès de sucre dans le sang, sont la dépression, l'hypertension artérielle, le tabagisme, la consommation de café et un indice de masse corporelle (IMC) élevé. Vingt et un autres facteurs de causalité ont également été identifiés, notamment le fait de sauter le petit-déjeuner, de manger trop salé et de boire de l'alcool. L'équipe d'experts a demandé aux organismes de santé publique du monde entier de faire pression pour que de meilleures mesures préventives soient prises afin de stopper l'augmentation des cas de diabète de type 2, notamment en améliorant la prise en charge de la santé mentale, l'éducation et en aidant à réduire l'obésité.