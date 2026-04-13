Le décryptage édifiant du Premier secrétaire : La vision éclairée de l’USFP

Entre diagnostic et alternative



Le professeur Mehdi Fakir a lancé ce qui allait devenir l'un des moments les plus animés de l'émission, en posant ce qu'il a lui-même appelé le problème de la «surdose de diagnostic» dans le discours des partis d'opposition, et notamment de l'USFP. L'accusation est sérieuse : à quoi sert-il de décortiquer les maux de la société si l'on ne propose pas de remèdes ? A quoi sert le patrimoine historique d'un parti si ce patrimoine n'est pas actualisé, traduit en programmes, en projets, en solutions pour le Maroc d'aujourd'hui ?



Driss Lachguar a répondu à cette interpellation avec une sérénité n'excluant pas la fermeté. Loin de se réfugier dans les gloires d'un passé incontestable, le Premier secrétaire a choisi d'attaquer de front : l'USFP dispose de programmes précis, développés, chiffrés, sur l'ensemble des grands dossiers nationaux. Mieux encore, a-t-il ajouté avec une pointe de satisfaction légitime, plusieurs des politiques publiques que le gouvernement actuel met en œuvre ont été puisées, parfois sans le dire, dans les propositions que l'USFP avait formulées dans les années précédentes. C'est ce qu'il appelle, avec une modestie qui sonne juste, «la crédibilité du projet ittihadi».



Cette crédibilité, Lachguar ne la réclame pas comme un droit : il la démontre. Et c'est peut-être là l'une des grandes leçons de sa prestation — le temps du discours purement victimaire du «regardez ce que nous avons fait jadis», est révolu. L'USFP entend peser sur le présent et construire l'avenir, sans renoncer à sa mémoire mais sans s'y laisser engloutir.



Le temps des intérêts, la fin des illusions



La dimension internationale du débat, portée notamment par Abdelhamid Jmahri, directeur du journal «Al Ittihad Al Ichtiraki» a permis à Driss Lachguar de déployer une autre facette de sa stature politique : celle d'un homme qui pense le Maroc dans le monde, qui saisit les transformations géopolitiques globales et qui en tire des enseignements pour l'action nationale.



Sa lecture du monde post-Covid est particulièrement éclairante. Pour le Premier secrétaire, la pandémie a agi comme un révélateur brutal : elle a mis à nu la radicalisation des relations internationales, le retour en force des intérêts nationaux comme unique boussole de la diplomatie, l'affaiblissement des cadres multilatéraux qui régulaient jusque-là les rapports entre Etats. Dans ce contexte, il a rendu un hommage sincère à la politique étrangère conduite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que les succès engrangés dans le dossier de notre intégrité territoriale sont le fruit d'une vision stratégique cohérente, patiente et déterminée.



Sur la question du Sahara marocain, le leader ittihadi a évoqué avec une justesse de ton l'apport spécifique de l'USFP à la diplomatie parallèle. A travers son appartenance à l'Internationale Socialiste, le parti a mené un travail de longue haleine pour corriger les positions de nombreux partis de gauche à travers le monde, qui véhiculaient, souvent par ignorance ou par paresse intellectuelle, des thèses favorables au séparatisme. Ce travail de persuasion, de documentation, d'argumentation et de dialogue a contribué, selon le Premier secrétaire, à marginaliser le polisario dans les cercles progressistes internationaux — un résultat qui ne s'obtient pas en quelques semaines, mais qui est le fruit de décennies d'engagement militant sur les scènes africaine, arabe et européenne.



Concernant le conflit au Moyen-Orient, Driss Lachguar a réaffirmé l'attachement indéfectible de l'USFP aux principes du droit international et aux solutions politiques et diplomatiques. Il a défendu avec conviction la solution à deux Etats comme seule issue viable au conflit israélo-palestinien, refusant avec la même vigueur les extrémismes des deux bords. Cette position, fidèle à la tradition de la gauche marocaine, mérite d'être soulignée dans un contexte où les pressions pour choisir un camp radical se font de plus en plus intenses.



Les alliances politiques : pragmatisme sans abandon de soi



La question des alliances est l'une de celles qui donnent le plus de fil à retordre aux partis d'opposition, pris en étau entre la logique du rassemblement et l'impératif de la cohérence idéologique. Abdelkader Kihel, représentant l'Istiqlal dans le débat, a posé la question avec une franchise bienvenue : comment l'USFP conçoit-il ses alliances à l’approche des prochaines échéances électorales ?



Driss Lachguar a répondu avec la précision d'un stratège et la lucidité d'un homme qui connaît les pièges du jeu politique. Les alliances de l'USFP ne peuvent se construire que sur la base de convergences idéologiques réelles, pas sur de simples calculs d'opportunité électorale. Il a mentionné la proximité avec le Parti de l'Istiqlal, fondée sur un socle de valeurs communes et sur une vision partagée de l'Etat de droit. Il a évoqué les affinités avec d'autres formations se réclamant de la social-démocratie. Mais dans le même temps, il a posé une condition sine qua non : toute alliance doit reposer sur des points de convergence substantiels, sur un projet commun, et non sur le seul désir de faire nombre face à l'adversaire.



Ce pragmatisme tempéré par les valeurs est l'une des marques de fabrique de l'USFP depuis ses origines. Et Lachguar, en le réaffirmant, envoie un signal clair à ses potentiels partenaires: l'USFP est prêt à s'allier, mais demeure intransigeant sur ses valeurs.