Séance plénière commune des deux Chambres du Parlement, mercredi prochain, pour la présentation du bilan de l’action gouvernementale

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Cette séance, qui se tient conformément aux dispositions de l’article 101 de la Constitution, débutera à 10H30 dans la grande salle des séances de la Chambre des représentants, indique un communiqué conjoint de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.