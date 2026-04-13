Séance plénière commune des deux Chambres du Parlement, mercredi prochain, pour la présentation du bilan de l’action gouvernementale

Le Parlement avec ses deux Chambres tiendra, mercredi prochain, une séance plénière commune consacrée à la présentation du bilan de l’action gouvernementale.



Cette séance, qui se tient conformément aux dispositions de l’article 101 de la Constitution, débutera à 10H30 dans la grande salle des séances de la Chambre des représentants, indique un communiqué conjoint de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.

