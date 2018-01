Le coût des catastrophes naturelles a bondi en 2017

Les catastrophes naturelles ont provoqué en 2017 nettement plus de dégâts que lors des cinq années précédentes, avec une part assurée atteignant un record, a annoncé jeudi le réassureur allemand Munich Re.

L'an passé, les catastrophes naturelles ont causé pour 330 milliards de dollars de dégâts, soit près du double de 2016 (175 milliards de dollars) et le bilan le plus élevé de l'histoire après l'année 2011 (354 milliards de dollars), détaille le numéro deux du secteur dans une étude.

Sur ces 330 milliards, principalement liés aux ouragans et à un grave tremblement de terre au Mexique, des "dégâts records" de 135 milliards ont dû être couverts par les assurances, précise le réassureur.

Les catastrophes naturelles ont par ailleurs entraîné la mort de 10.000 personnes l'an dernier, à peine plus qu'en 2016 (9.650 morts), mais bien en-deçà de la moyenne des dix dernières années qui s'établit à 60.000 victimes par an.

Au total, quelque 710 évènements climatiques ou géologiques extrêmes ont été recensés en 2017, un résultat nettement supérieur aux 605 évènements constatés en moyenne sur la même période.

Munich Re met notamment en avant les catastrophes qui se sont abattues sur les Etats-Unis, qui ont concentré la moitié de l'ensemble des dégâts constatés, bien plus que la moyenne d'environ un tiers constatée sur le long terme.

La tempête Harvey au mois d'août, avec ses pluies torrentielles sur le Texas, a causé à elle seule 85 milliards de dollars de dégâts.

Les autres ouragans - Irma sur la Floride (32 milliards de dollars de dégâts) puis Maria dans les Caraïbes- de même que les feux de forêt en Californie sont aussi relevés par l'étude.

En Europe, les températures anormalement basses en avril ont causé 3,6 milliards de dollars de dégâts dans l'agriculture, dont seulement 650 millions couverts par les assurances.

En Asie, la mousson d'une rare intensité a causé la mort de 2.700 personnes et entraîné 3,5 milliards de dollars de coûts.

Certaines de ces catastrophes "ont donné un avant-goût du futur", "nos experts s'attendent à voir plus souvent ces événements se produire", même si certains "ne sont pas directement attribuables au changement climatique", a commenté Torsten Jeworrek, chef de la branche réassurance de Munich Re, cité dans un communiqué.