Le club Palm golf Casablanca s’adjuge la Coupe du Trône

Le club Palm golf Casablanca a remporté la 16ème édition de la Coupe du Trône de golf, disputée du 8 au 13 juillet au Bahia Golf Club de Bouznika, après sa victoire (7-2) samedi face au Royal golf Anfa-Mohammedia.

Le Palm golf Casablanca s'était qualifié vendredi en finale après avoir pris le meilleur sur le Royal golf de Marrakech (5-4), alors que le Royal golf Anfa-Mohammedia avait écarté (5-4) le tenant du titre, le Royal golf Dar Es-Salam.

Plus tôt dans la journée, le club Royal golf de Marrakech s'est adjugé la troisième place en venant à bout (4-3) du Royal golf de Dar Es-Salam en match de classement.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président délégué de la Fédération Royale marocaine de golf, Mostafa Zine, a indiqué que la Coupe du Trône figure depuis 2017 sur la liste des compétitions reconnues par le classement mondial des ligues amateurs, mettant en avant la qualité des participants dont le niveau est en constante progression au fil des ans.

M. Zine a souligné que l'édition de cette année a connu la participation de 15 joueurs classés dans le classement mondial des ligues amateurs, soulignant que l'âge moyen des joueurs est inférieur à 30 ans, avec la participation de jeunes de moins de 18 ans.

Il a, par ailleurs, salué les efforts déployés par les joueurs, les cadres techniques et les dirigeants du Bahia Golf Club de Bouznika pour la réussite de cet événement sportif annuel marqué par la concurrence loyale et le fair-play.

Pour sa part, le capitaine du club Palm golf Casablanca, Majid Bennis a indiqué que la création du club Palm Golf Casablanca remonte à trois ans, notant que pour sa première participation en 2017 à M'diq, le club a décroché une médaille de bronze alors qu'il a terminé quatrième lors de la dernière édition (2018), tenue à Michlifen.

"La consécration de cette année est le fruit d'un travail de longue haleine", s'est félicité le capitaine du club, soulignant la rude concurrence lors de cette édition, en présence de plusieurs clubs très organisés, structurés et sacrés à de multiples reprises, comme le Royal Golf Dar Es-Salam, le Royal golf Anfa-Mohammedia, le Royal golf Marrakech et le Royal Country club de Tanger.

Le Royal Golf Dar Es-Salam de Rabat, décuple champion de la compétition (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 et 2018), reste le club le plus titré de la Coupe du Trône, suivi du Royal Golf Club Agadir (2013-2014), Royal Golf Anfa Mohammedia (2007), Royal Golf de Marrakech (2011) et The Tony Jacklin Casablanca (2017). L'année dernière, il avait battu en finale le Royal Golf de Marrakech (6-5).