Le cinéma marocain en vedette au Festival du film africain Tarifa-Tanger

Festival



La 3ème édition du Festival Zamane, un événement culturel dédié aux chants traditionnels de la vallée du Drâa, se tiendra du 29 novembre au 1er décembre à M'Hamid El Ghizlane (province de Zagora) sous le thème "Les caravanes Zamane".

Cette édition, qui célébrera la diversité culturelle du sud de la vallée du Drâa, mettra en vedette plus de 100 musiciens et danseurs issus de la région, ainsi que des groupes traditionnels et acteurs culturels du Ghana, d'Afrique du Sud, d’Ouganda, du Niger et de Mauritanie, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Organisée par l'Association Joudour Sahara en partenariat avec la Fondation américaine "Playing for Change" et la Fondation néerlandaise "Sahara Roots", cette manifestation vise à renforcer le dialogue, les échanges culturels et la cohésion sociale, ainsi qu'à perpétuer les principes de tolérance et de solidarité sur le continent africain, soulignent les organisateurs.

Au programme de ce festival, figurent des concerts musicaux, des rencontres culturelles, des spectacles de danse ainsi qu’une soirée "spéciale" qui verra la participation d’une pléiade d'artistes internationaux.

Cette édition célébrera, par ailleurs, la proclamation de 2024 comme année internationale des camélidés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Selon les organisateurs, cette reconnaissance mondiale souligne l’importance des dromadaires, ces vaisseaux du désert qui sont essentiels à la survie et au bien-être de millions de personnes dans les zones arides.

"L'année internationale des camélidés offre une occasion unique de sensibiliser sur le rôle des dromadaires dans le renforcement de la résilience et l'adaptation au changement climatique, en particulier dans les zones sahariennes", notent les organisateurs.

Cet évènement sera organisé avec le soutien de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), du Conseil provincial de Zagora et du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet.