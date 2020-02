Le chocolat est-il bon pour la santé ?

Quels sont les bienfaits du chocolat noir?

L’un de ses principaux atouts reste ses bonnes teneurs en flavonoïdes, des anti-oxydants de la famille des polyphénols. Ces substances contribuent à diminuer la pression artérielle et exercent des effets bénéfiques sur le cœur. Les polyphénols luttent également contre le vieillissement cellulaire et stimuleraient la fonction cognitive. Mais ce n’est pas tout ! La caféine et la théobromine contenues dans le chocolat noir ont un effet stimulant, à la fois physique et cérébral.

Autre atout, le cacao est riche en tryptophane, qui se transforme en sérotonine. Baptisée «hormone du bonheur», elle est connue pour son action apaisante. Alliée au sucre et au magnésium contenus dans le chocolat, la sérotonine a un véritable rôle anti stress. C’est bien connu, croquer un carré de chocolat est bon pour le moral !

Attention, tous ces atouts existent grâce à la présence de cacao : c’est donc dans le chocolat noir (a fortiori s’il contient un fort pourcentage de cacao) que l’on va les retrouver. Oubliez donc le chocolat blanc (qui ne contient pas de cacao), et dans une moindre mesure, le chocolat au lait, dont le pourcentage de cacao est bien moindre que dans le noir.



Est-ce que le chocolat peut empêcher de dormir ?

Soyons prudents. D’un côté, le chocolat renferme du magnésium qui aide à réguler les cycles éveil-sommeil. Il serait donc plutôt bénéfique le soir. Mais il renferme aussi de la caféine qui peut gêner l’endormissement. Cela dit, 1 ou 2 carrés ne vont pas beaucoup influencer votre sommeil. Une chose est sûre, si vous vous en consommez trop, vous risquez de mal dormir. Car le chocolat est un produit gras et ses lipides sont des nutriments longs à digérer. Or, l’organisme ne sait pas à la fois digérer et se reposer…On évite donc la fondue au chocolat au dîner !



Est-ce que le chocolat est mauvais pour le cholestérol ?

Non, au contraire ! Les polyphenols contenus dans le cacao peuvent aider à limiter l'apparition du LDL (le « mauvais » cholestérol) qui bouche les artères. Manger quelques morceaux de chocolat noir quotidiennement est donc plutôt bon !



Quelles vitamines dans le chocolat noir?

Bonne nouvelle, le chocolat noir apporte aussi des vitamines, et notamment de la vitamine B9 (dénommée aussi acide folique ou folates). Elle est essentielle notamment chez la femme enceinte car indispensable au développement du système nerveux de l’embryon.

On y trouve aussi quelques vitamines E, et plus précisément du tocophérol, présent dans le beurre de cacao, un des composants majeurs du chocolat. Comme les polyphénols, la vitamine E est parée de vertus anti–oxydantes qui luttent contre le vieillissement cellulaire.

Enfin, le chocolat noir apporte un peu de vitamine D, qui joue un rôle important dans la fixation du calcium dans l'organisme.

Attention toutefois, bien que paré de nombreuses vertus, le chocolat est un produit riche en graisses et très calorique. Un pur «produit plaisir» à consommer avec une certaine modération!