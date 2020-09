Le changement de saison n ’ affecterait pas l’humeur

Bonne nouvelle pour ceux qui s’inquiétaient de la disparition prochaine de l’été indien, remplacé bientôt par le gris automnal : le manque de soleil n’est pas lié à une baisse de la bonne humeur.



Selon des chercheurs de l’Université de Groningen, aux Pays-Bas, à moins d’avoir du neuroticisme, qui implique d’être facilement changeant d’humeur, et de ressentir des sentiments tels que l’anxiété, l’angoisse, la peur, la colère, la frustration, l’envie, la jalousie, la culpabilité, l’humeur dépressive et la solitude, le changement de saison ne devrait pas vous affecter.



Les scientifiques ont en effet étudié un groupe de 5.282 individus et leur ont demandé comment ils se sentaient à différentes périodes de l’année. Seuls les prédisposés à la névrose ont expliqué se sentir mal lorsque l’été touchait à sa fin. Publiant les résultats dans PLOS One, les auteurs ont noté que leur découverte «ne soutenait pas la très répandue croyance que les saisons avaient une grande influence sur l’humeur».



Wim Winthorst, de l’université, a expliqué qu’une des «autres explications serait que l’hiver sert de facteur de stress pour eux, instiguant une augmentation des pensées négatives et autres symptômes liés à la dépression».