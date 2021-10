Le bureau dirigeant du KACM appelle à intensifier les efforts

Le bureau dirigeant du Kawkab de Marrakech (KACM), section football, a appelé à intensifier les efforts pour faire sortir le club de sa crise financière actuelle.



Lors d’une conférence de presse tenue récemment, au Grand stade de Marrakech, le président du KACM, Redouane Hanich, a mis l’accent sur l’importance d’intensifier les efforts de tous les acteurs pour faire sortir le Kawkab de Marrakech de la crise financière qui secoue ce club historique.



"Le bureau dirigeant est en quête permanente pour fournir les fonds nécessaires à même de faire sortir le club de cette crise", a-t-il souligné, relevant que le bureau consent d’énormes efforts pour soutenir le club et gérer la phase actuelle avec les moyens disponibles en vue de préserver sa stabilité et aider l’équipe à renouer avec les résultats positifs.



Dans le même sillage, il a indiqué que plusieurs conventions seront signées entre le conseil régional de Marrakech-Safi, le conseil communal de Marrakech, la commune urbaine Mechouar-Kasbah et le conseil préfectoral de Marrakech, en vue de soutenir le club et le faire sortir de l’étouffante crise financière qu’il traverse.



Il a souligné qu’il sera procédé également au rééchelonnement des crédits du club (22 millions de DH) sur les quatre prochaines années afin de lui permettre de les rembourser, rappelant que le KACM a été privé de recrutements de joueurs durant ce mercato estival, et a versé les montants imposés par la FIFA.



M. Hannich, a par ailleurs, appelé toutes les composantes du club à transcender les désaccords, intensifier les efforts et resserrer les rangs en vue de redorer le blason de l’équipe et renouer avec les résultats positifs en Botola Pro D2.



Dans une déclaration à la MAP, le porte-parole du club, Rachid Najjah, a relevé que le bureau dirigeant a consenti de grands efforts pour rembourser les crédits du club et le faire sortir de cette crise financière qui le secoue depuis 3 ans, dans le cadre d’un partenariat avec les conseils élus.



Dans ce contexte, M. Najjah s’est dit très optimiste quant à l’avenir du club à la lumière de la bonne ambiance qui règne en son sein, et qui doit être exploitée pour répondre aux attentes des supporters, mettant l’accent sur l’importance de donner l’occasion aux jeunes talents du club en vue d’insuffler une nouvelle dynamique au KACM et le faire sortir de la spirale des résultats négatifs enregistrés durant les quatre dernières journées de la Botola Pro D2.



Lors de cette conférence de presse, il a été procédé à la présentation d’un exposé sur le bilan de la gestion du club durant la saison sportive précédente et le début de la saison actuelle, ainsi que le rapport financier du mandat du bureau actuel.



A rappeler que le KACM occupe actuellement la dernière position de la Botola Pro D2 avec un seul point (1 nul et 3 défaites).