Le bodyboarder marocain Brahim Iddouch s'illustre en Australie

Le bodyboarder marocain Brahim Iddouch s’est illustré au Kiama bodyboarding King Pro, une étape du championnat du monde, qui vient de se tenir à Sydney en Australie, en s'adjugeant la deuxième place.

Le natif de Tamraght, petit village au nord d’Agadir, est vice-champion en cumulant un total de 12 points derrière l’Australien Dave Wincheste (13,25 points). Le Sud-Africain Wesley Fischer a occupé la troisième place du podium avec 11 points.

Cette compétition internationale a eu lieu, du 30 juillet au 9 août courant, au sud de Sydney, une région considérée comme un paradis pour les surfeurs compte tenu de sa grande diversité de vagues.

Dans une déclaration à la MAP, Iddouch s'est dit très content de cette prestation qui lui permet de "revenir en force dans la course" pour les premières places du classement mondial cette saison.

Il s'agit de la troisième étape du Grand Slam après Arica au Chili, que le champion marocain avait ratée parce qu'elle a eu lieu en plein mois de Ramadan, et l'Itacoitiara Pro au Brésil où il s'est contenté de la neuvième place.

"Mon objectif maintenant est de réaliser un bon score lors de la prochaine étape en octobre au Portugal. Je vais faire tout mon possible pour être parmi les quatre premiers au niveau international", a-t-il promis.

Cette nouvelle prestation de Brahim Iddouch, connu pour son engagement et ses manœuvres spectaculaires dans des vagues énormes, lui permet de figurer aujourd'hui dans le Top 10 du classement général du World Tour de l'APB et de confirmer sa place parmi l'élite de ce sport nautique proche du surf mais exercé sur des planches, le plus souvent allongé (position appelée prône).

En juillet 2017, le pro-rider marocain avait remporté son premier titre mondial de l’APB Tour en décrochant la première place à Antofagasta au Chili.