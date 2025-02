Le bitcoin plonge de 6%, l'ether dévisse de 26%, plombés par la guerre commerciale

Les cryptomonnaies ont plongé lundi dans les échanges asiatiques, l'éther dévissant même de 26%, pâtissant de l'aversion des investisseurs pour ces actifs risqués, qu'ils liquident notamment pour combler leurs pertes sur d'autres marchés en difficulté après l'imposition de droits de douane par Donald Trump.



Vers 04H30 GMT, le bitcoin, la plus importante devise numérique du monde par la valeur en circulation, plongeait de 4,12% à 93.045 dollars. Il a lâché jusqu'à près de 6% en cours d'échanges, tombant à 91.304 dollars.



De son côté, l'éther, deuxième principale cryptomonnaie, dévissait de 20,3% à 2.470 dollars. Il a abandonné jusqu'à quelque 26,5%, sa plus forte dégringolade journalière depuis 2021 selon Bloomberg.



Hautement spéculatives, les "memecoins" --cryptomonnaies sans utilité économique surfant sur l'engouement autour d'une personnalité ou d'un phénomène viral sur internet-- dégringolaient également.



"On assiste à un effondrement généralisé des cryptomonnaies: les marchés se mettent en mode aversion au risque", soulignait Stephen Innes, analyste de SPI

Asset Management.



Surtout, "c'est une ruée pour trouver des liquidités, les opérateurs se débarrassent d'actifs spéculatifs pour se préparer à ce qui pourrait être un raz-de-marée d'appels de marge" sur les Bourses et le marché des changes, lesquels connaissent des dégringolades obligeant les investisseurs à couvrir leurs pertes, explique-t-il.



Les marchés en Asie étaient hantés par le risque d'emballement d'une guerre commerciale, après l'imposition par Donald Trump de 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, et de 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois.



Au risque de déclencher un cycle de représailles, de déstabiliser les échanges mondiaux, de pénaliser l'activité aux Etats-Unis comme chez ses partenaires, et de faire s'envoler l'inflation --ce qui pourrait entraîner le maintien plus longtemps de taux d'intérêt américains très élevés.

Face à la soudaine montée des incertitudes, les investisseurs fuyaient lundi les actifs à risques, à l'image des Bourses qui décrochaient de concert à travers l'Asie.



De nombreuses devises --peso mexicain, dollar canadien, won sud-coréen, dollar australien...-- étaient aussi sous pression, plongeant face au billet vert.

L'or trébuchait aussi (-0,53%), voyant son statut de valeur refuge passer au second plan derrière l'urgence pour les investisseurs de lever des fonds.



Selon des informations de presse courant janvier, l'administration Trump entend assouplir le cadre réglementaire pour les devises numériques, et envisage la création d'une réserve stratégique nationale de bitcoins, qui engloberait les avoirs existants que le gouvernement américain détient dans cette "crypto".



"L'ether est plus malmené (lundi) que le bitcoin ou le solana, car on s'attend à ce que ces derniers soient probablement inclus dans cette réserve stratégique", à l'inverse de l'ether, précise Jonathan Yark, du courtoier Acheron Trading."En conséquence, l'ether est beaucoup moins résistant et sujet à une volatilité accrue".