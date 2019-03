Le Wydad survole les débats de plus belle

Septième victoire consécutive et quinzième depuis le début de la saison du Wydad qui caracole en tête du championnat. En prologue de la 21ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, le WAC a assuré l’essentiel en surclassant, lundi au stade Père Jégo à Casablanca, le MAT par 2 à 1.

Un match disputé devant un public nombreux, comblé de voir son club aligner des succès menant tout droit vers un 20ème titre et une deuxième étoile sur le maillot.

Les Rouges ont abordé la partie pied au plancher, mais ils ont buté sur un adversaire bien en place qui a tenu bon durant la première période. Mais ce n’était que partie remise, car les locaux, poussés par leurs supporteurs, sont parvenus à débloquer la situation dès la reprise (48è) grâce à Aymane El Hassouni.

Les Tétouanais ne se sont pas laissé faire et ont réussi à égaliser à la 65ème minute de jeu par l’entremise de Mohamed El Makahasi qui a exploité un mauvais dégagement du keeper Reda Tagnaouti. La réaction du leader n’a pas tardé, puisqu’Ismaïl El Haddad a trouvé le chemin des filets (68è), offrant à son club une précieuse victoire qui lui permet non seulement de conforter sa place en haut du tableau mais également de creuser davantage l’écart, le portant désormais à 18 unités, soit un compteur à 48 points.

Quant au MAT, il continue de patauger en bas du tableau, en étant 13ème avec 21 points, soit deux longueurs d’avance sur le premier relégable, le Chabab d’Al Hoceima.

A noter que le match WAC-MAT a été avancé à lundi pour permettre au club casablancais de se rendre à Abidjan en vue d’affronter en fin de semaine l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas, et ce pour le compte de la 5ème journée de la phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions.

La reprise de la 21ème manche du championnat est prévue vendredi avec la rencontre FUS-MCO (19h00), alors que la programmation de samedi comprend CAYB-RCOZ (15h00), OCS-DHJ (17h00), ainsi que le choc des mal classés entre le KACM et le CRA (19h00). Dimanche, l’OCK affrontera l’ASFAR (15h0), tandis que mercredi 13 mars, l’on suivra avec grand intérêt RSB-Raja (huis clos, 17h00), en plus d’IRT-HUSA (19h00).

Par ailleurs, tomber de rideau aujourd’hui sur les péripéties de la 20ème journée du championnat D1 avec deux chocs à l’ordre du jour, à savoir Raja-OCK et HUSA-RSB.

Prévue initialement au stade Père Jégo, la confrontation entre les Casablancais et les Khouribguis a été délocalisée au Complexe de Berechid et se jouera, bien entendu, à huis clos (15h00). Les Verts auront à cœur de relancer leur machine afin de franchir la barre des 30 points et s’accaparer du fauteuil de dauphin, au moment où les Phosphatiers seront sommés de négocier ce cap sans dégâts, ce qui leur vaudra une place au ventre mou du classement.

Le match HUSA-RSB, qui aura lieu à 19h00 au Grand stade d’Agadir, ne manquera pas d’attrait, d’autant qu’il sera un avant-goût de leur prochain face-à-face en Coupe de la Confédération.