Le Wydad balayé par un MAS implacable

Le stade Larbi Zaouli de Casablanca a été le théâtre d’une débâcle retentissante, samedi soir, lors de la 16ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Le Wydad de Casablanca (WAC) a essuyé une défaite cinglante face au Maghreb de Fès (MAS), sur le score de 4-1. Un revers qui marque un tournant dans la saison des hommes de Rulani Mokwena et qui propulse les Fassis à la cinquième place du classement.



La soirée avait pourtant bien commencé pour le Wydad. Malgré une infériorité numérique précoce, après l’expulsion d’Ismail Benktib à la 11ème minute, les Rouge et Blanc ont su maintenir leur sang-froid. Leur ténacité a payé à la 21ème minute, lorsque Mohammed Rayhi a ouvert le score avec une frappe bien placée, offrant une lueur d’espoir à ses coéquipiers et à leurs supporters.



Cependant, cette avance n’a été que de courte durée. A la 39ème minute, le Botswanais Kabelo Seakanyeng a exploité une erreur de positionnement défensif pour égaliser, ramenant le MAS dans le match. Ce but a mis en lumière une fragilité défensive inhabituelle chez les Wydadis, qui allaient payer cher leur incapacité à s’adapter aux circonstances.



Le deuxième acte a révélé un Wydad à bout de souffle et un Maghreb de Fès intraitable. La supériorité numérique des visiteurs s’est traduite par une domination tactique et mentale. A la 76ème minute, Mohammed El Badaoui a donné l’avantage aux Jaune et Noir, profitant d’un marquage laxiste pour tromper le gardien Youssef Motie.



Loin de s’arrêter là, le MAS a continué son récital offensif. Hamid Ahaddad, ancien joueur du Wydad et du Raja, a enfoncé le clou à la 82ème minute, faisant montre d’un sang-froid remarquable devant le but. Et pour sceller cette soirée cauchemardesque pour les supporters wydadis, El Badaoui a inscrit un quatrième but dans les arrêts de jeu, s’offrant un doublé mémorable.



Plusieurs facteurs expliquent cette défaite humiliante. L’expulsion précoce d’Ismail Benktib a évidemment pesé lourd, forçant les Wydadis à jouer à dix contre onze pendant près de 80 minutes. Mais au-delà de cet handicap, c’est la gestion tactique qui interpelle. Rulani Mokwena n’a pas su ajuster son plan de jeu pour compenser cette infériorité numérique. Le manque de lucidité dans la zone de vérité a également été flagrant. Les Rouge et Blanc ont multiplié les erreurs techniques, à l’image de passes imprécises et de tirs sans conviction. En défense, l’absence d’automatisme a permis au MAS de trouver des espaces et de concrétiser ses occasions.



De leur côté, les hommes de Taoufik Lahrech ont brillé par leur discipline et leur efficacité. L’apport d’éléments expérimentés comme Hamid Ahaddad a été déterminant, offrant une profondeur et une créativité qui ont mis à mal la défense wydadie.



Cette débâcle pose des questions sur l’avenir du Wydad dans cette deuxième phase du championnat. Avec 24 points en 16 matchs, le WAC stagne à une décevante sixième place, loin de ses standards habituels. Pour Rulani Mokwena, cette contre-performance pourrait bien être un signal d’alarme. Des ajustements urgents sont nécessaires, tant sur le plan tactique que mental, pour espérer redresser la barre.



À l’inverse, cette victoire éclatante propulse le Maghreb de Fès à la cinquième place avec 25 points, confirmant son statut de sérieux outsider. Si le MAS parvient à maintenir cette dynamique, il pourrait bien jouer les trouble-fêtes dans la course au podium.



Ce match illustre toute l’imprévisibilité de la Botola Pro D1. Alors que le Wydad se préparait à franchir un cap, c’est le MAS qui a écrit une nouvelle page de sa saison avec une performance magistrale. Pour les supporters des deux camps, cette rencontre restera gravée dans les mémoires cette saison, soit comme une humiliation à effacer, soit comme une étape fondatrice d’un parcours ambitieux.



Il est à rappeler que plus tôt dans la journée, la Renaissance de Zemamra a frappé fort en s'imposant à domicile face au COD Meknès par 3 buts à 2. De son côté, le FUS de Rabat a remporté le derby de la capitale face à l'Union Touarga (2-0). Pour sa part, l'Ittihad de Tanger a signé une précieuse victoire, la 4ème de la saison, aux dépens du Hassania d'Agadir (1-0).



Mehdi Ouassat