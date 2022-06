Le Wydad assure mais le sacre se fait attendre

Le Wydad et le Raja ne sont pas prêts du tout à lâcher du lest, entretenant le suspense jusqu’au bout ou du moins à la prochaine manche. Samedi pour le compte de la 28ème journée de la Botola ProD1 de football, les Rouges sont parvenus à s’imposer à domicile sur le DHJ(2-1), tout comme les Verts, tombeurs en déplacement du HUSA par 3 à 2. Le WAC, qui s’apprêtait à fêter dimanche son titre de champion du Maroc, devra encore attendre au moins le temps d’une journée. En accueillant au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca le Difaâ d’El Jadida, la partie était bien loin d’être gagnée d’avance, d’autant plus que c’est le club visiteur qui a cueilli à froid le leader dès la 6ème minute, grâce à un but de Juma Masud. Mais ce n’était que partie remise, puisque les Rouge et Blanc, poussés par leur grand public qui n’a pas cessé de donner de la voix tout au long du match, ont pu recoller au score par l’entremise de l’inévitable buteur du championnat avec 15 réalisations, Guy Mbenza. Quant au but de la délivrance, il a été l’œuvre du défenseur Amine Farhane (79è) qui a offert à son club sa 19ème victoire de la saison, portant désormais son capital points à 62 unités, ce qui veut dire que le WAC n’a besoin que d’un point pour sceller le sort de cette édition du championnat, sachant que lors de la 29ème journée, il se rendra à Oujda pour se mesurer au MCO. Du côté du Grand stade d’Agadir, le Raja n’a pas laissé filer l’occasion de surclasser un adversaire qui ne cumule depuis un bon bout de temps que les contre-performances. Oubliant leur défaite concédée devant l’OCS, ayant précipité le limogeage du staff technique, les Verts ont eu raison du HUSA, par 3 buts à 2. Une victoire qui leur permet de maintenir une petite lueur d’espoir pour ce qui est du titre, car, en étant à six longueurs du rival wydadi, ils se trouvent dans l’obligation de gagner leurs deux matches restants et d’attendre autant de déconvenues pour leurs concurrents. Ce qui n’est pas évident, mais les partenaires d’Anas Zniti sont sommés d’y croire. En bas du tableau, le Youssoufia de Berrechid a raté l’occasion de se rapprocher de la barre des 30 points, se faisant accrocher par la Jeunesse Salmie, un partout. Un nul qui n’arrange aucunement les affaires des Hrizis bien partis pour accompagnerleRCOZenD2. Confirmation, en revanche, de l’Olympique de Safi qui, après avoir disposé du Raja à Casablanca, a ajouté à son tableau de chasse l’IRT, battu par 3 à 1 et sommé de secouer le cocotier en vue d’éviter toute mauvaise surprise en cette fin d’exercice. Il convient de signaler en dernier lieu que la page de cette 28ème journée devait être tournée hier avec la programmation des rencontres FUSMCO, RCOZ-RSB, MAS-OCK et SCCM-AS FAR.