Le Wydad aspire à boucler le Mondial des clubs sur une bonne note

Le WAC croisera le fer, aujourd’hui à partir de 14 heures au stade Hazza Bin Zayed à Al Aïn, avec la formation japonaise d’Urawa Red Diamonds pour le compte du match de classement pour la cinquième place de la Coupe du monde FIFA des clubs.

Ce sera une confrontation au cours de laquelle les deux équipes chercheront à boucler le tournoi sur une bonne note. Les Casablancais, qui entretenaient l’espoir de faire bonne figure et d’atteindre le dernier carré, doivent désormais se contenter de ce match de consolation devant un adversaire nippon, lauréat de la Ligue des champions asiatique et qui avait connu un sort meilleur dans ce Mondial en 2007 en terminant troisième du concours.

Pour ce match, le WAC devra de nouveau compter sur son public qui a fait le déplacement en grand nombre et qui piaffe d’impatience de voir le champion d’Afrique honorer son standing et signer sa première victoire lors de cette compétition.

D’après quelques stats rapportés par le site fifa.com, les adversaires asiatiques ne réussissent souvent pas aux clubs africains. Sur les douze précédents face-à-face lors de ce Mondial, les représentants du continent asiatique se sont imposés à neuf reprises contre deux nuls et une seule défaite. Et c’est le National du Caire qui fait l’exception jusqu’ici (2012) et l’on espère qu’il ne sera plus le seul et que le WAC remportera cette partie.

A cet effet, le coach du Wydad a fait savoir dans une déclaration relayée par le site officiel de la FIFA qu’ «il faut toujours tirer profit des erreurs et faire attention aux détails. Nous allons essayer de remporter le prochain match afin d'améliorer notre classement dans cette compétition».

Pour cette rencontre, le WAC ne devra pas compter sur les services de Brahim Nekach qui avait écopé d’un carton rouge lors du match des quarts de finale, mais cette absence ne devrait apparemment pas perturber outre mesure Houcine Ammouta qui dispose d’autres éléments de la trempe de Jamal Aït Ben Iddir ou Anas Anabahi, qui, même s’ils reviennent de blessure, restent bien placés pour suppléer le capitaine des Rouges.

D’aucuns s’attendent à l’intégration de Mohamed Ounajem et à la titularisation d’entrée de jeu d’Ismaïl El Haddad aux côtés d’Achraf Bencharki, de sorte à voir à l’œuvre de nouveau le trio d’attaque wydadi qui avait fait sensation lors des matches de la Ligue des champions d’Afrique. Un scénario qui pourrait prendre forme même pour un bout de match.

Pour rappel, le WAC s’était incliné samedi en quart de finale devant le club mexicain de Pachuka (1-0), alors qu’Urawa Red Diamonds a été défait (1-0) par le champion des Emirats Arabes Unis, Al Jazira où évolue l’international marocain, Mbarek Boussoufa.

Hormis le match de classement pour la cinquième place, le programme de la journée de mardi comportera la première demi-finale qui mettra aux prises à partir de 17 heures l’équipe brésilienne de Gremio avec Pachuka. Quant à la deuxième demi-finale, elle est prévue mercredi, toujours à 17 heures, avec comme protagonistes, le Real Madrid, tenant du titre, et Al Jazira, l’occasion de voir à l’œuvre, chacun dans un camp, le vétéran Boussoufa et le jeune Achraf Hakimi qui remplacera Carvajal, blessé.