Le Widad de Témara et l'US Amal Tiznit promus en D2

Le Widad sportif de Témara (WST) et l'Union sportive Amal Tiznit (USAT) ont validé leur montée en deuxième division de football (Botola Pro D2 Inwi), jeudi au terme de la 29ème et avant dernière journée de la division nationale amateurs.



Le choc de cette journée entre le WST et l'USAT a tourné en faveur des représentants de la ville de Tiznit sur le score de 2 buts à 0. Malgré cette défaite, le WST est en tête avec 58 points devant son adversaire du jour (57 pts).



L'Union Sportive Bijaad et l'Association Mansouria, respectivement 3è et 4è avec 52 points chacune, disputeront les barrages contre les équipes classées aux 13è et 14è places de la D2.



En bas du tableau, l'Ittifak de Marrakech et le FUS Espoirs ont quitté la division nationale amateurs.