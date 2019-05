Le WAC retrouve la finale de la Ligue des champions

Le WAC est parvenu, samedi au Masterpieces stadium à Pretoria, à baliser son chemin pour l’ultime acte de la Ligue africaine des clubs champions, après avoir tenu en échec la formation sud africaine de Mamedlodi Sundowns. Un précieux nul blanc qui a fait les affaires des Casablancais après s’être imposés il y a une semaine à l’aller au Complexe Moulay Abdellah à Rabat sur le score étriqué de 2 à 1.

Un quatrième face-à-face au titre de cette édition de la C1 qui s’annonçait compliqué et bien loin d’être acquis d’avance pour les Rouges, crédités d’une bonne prestation défensive devant un peu plus de 40.000 spectateurs qui n’ont pas cessé de donner de la voix pour soutenir les joueurs de Mamelodi.

Une arrière-garde des Rouge et Blanc, orchestrée de main de maître par Reda Tagnaouti, a contenu la fougue des crampons adverses pour plier les débats de cette partie sur une issue débouchant sur une finale contre l’Espérance de Tunis qui, elle aussi, a forcé le zéro partout à Lubumbashi devant les Congolais du TP Mazembe, et ce après avoir gagné à l’aller par 1 à 0.

Dans une déclaration à la chaîne qatarie Bein Sport, l’entraîneur du Wydad Fouzi Benzarti a rappelé que « le Wydad a affronté l’une des meilleures équipes du continent. Nous nous sommes bien préparés pour ce match et nous avons tenu à assurer notre défense, puisque ce Mamelodi a pratiquement réussi jusqu’ici toutes ses sorties à domicile».

Même son de cloche chez l’entraîneur adjoint du WAC, Moussa N’daw, qui a déclaré à la MAP que «nous avons montré aux gens qui disaient que notre victoire 2-1 au match-aller n’était pas suffisante, que nous sommes une équipe qui sait très bien gérer ses matches». Et de préciser que «les joueurs ont appliqué à la lettre les consignes qui leur ont été données durant toute cette semaine, à savoir barrer toutes les voies qui mènent à la cage de Tagnaouti».

Mission accomplie, ce qui fait dire à Moussa N’daw que « les joueurs qui ont été choisis pour défendre les couleurs du WAC ce samedi ont rempli leur contrat », avec comme résultat des courses une finale amplement méritée contre l’Espérance qui ne manquera certainement pas d’avoir un parfum de revanche après celle perdue par les Rouges devant ce même EST en 2011. Il y a lieu de signaler que la finale aller est prévue le 24 mai et il se pourrait qu’elle ait pour cadre le Complexe sportif Mohammed V à Casablanca au cas où les travaux de rénovation et de réfection arriveraient à terme à temps comme annoncé, promis et juré. Mais depuis le temps qu’on annonce, qu’on promet et qu’on jure, on a appris à douter de tout. Quant à la finale retour, elle est programmée le 31 courant au stade de Radès à Tunis.