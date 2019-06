Le WAC aspire, dès ce soir, à clore les débats du championnat

Le suspense continue lors de l’avant-dernière journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 qui se déroulera ce mardi après un arrêt de quelques semaines à cause des compétitions africaines. Une journée déterminante pour plusieurs équipes du fait que le champion et les reléguables ne sont pas encore connus.

A signaler que la rencontre comptant pour la 27e journée et qui opposera le WAC à l’OCK au Mohammed V à Casablanca est programmée ce mardi à 22h. Un test difficile pour le leader qui devrait battre son adversaire s’il veut clore les débats et remporter le titre.

Pour ce qui est de la 29ème manche dont les matchs sont prévus ce soir à 22h00, le MAT affrontera le RCA au stade Saniet Rmel. Une rencontre riche en émotions, puisque les locaux, avant-derniers avec 28 points, tenteront d’arracher la victoire qui leur permettra de fuir la zone rouge, alors que les coéquipiers de Zniti briguent le titre en attendant un faux pas du leader.

Même son de cloche à Safi où l’OCS accueille le KACM. Les poulains de Hicham Dmii, quatrièmes au classement avec 42 unités au compteur, n’auront d’yeux que pour la victoire qui pourrait leur garantir une participation africaine. En face, le KACM n’a d’autre choix que de l’emporter s’il veut continuer à croire au maintien. Une mission difficile pour le représentant de la ville ocre qui vit une situation difficile en cette fin de saison, car en plus de la saisie du bus du club, ses comptes bancaires sont bloqués à cause de non paiement à la société qui gère le Grand stade de Marrakech.

Quant aux autres matchs de cette journée, ils opposeront des protagonistes qui ont déjà assuré leur maintien à d’autres qui évoluent au milieu du tableau ou qui tentent d’assurer leur maintien.

Ainsi, le CRA accueille le CAYB au stade Mimoune El Arsi à Al Hoceima. Ayant perdu pratiquement tout espoir de maintien, les hommes de Chiba ont besoin d’un miracle pour rester dans la cour des grands.

En face, le Youssoufia de Berrechid est en position confortable et commence déjà à préparer la saison prochaine.

Pour sa part, le MCO reçoit l’AS FAR au stade municipal de Berkane. Un match difficile pour les coéquipiers de Bourkadi qui pourraient, en cas de défaite, se retrouver parmi les reléguables. Quant aux locaux, leur situation est rassurante du fait qu’ils occupent la neuvième place avec 34 points.

A Rabat, le FUS accueillera la RSB au stade Prince Héritier Moulay El Hassan. Les deux équipes joueront sans pression, ce qui devrait nous offrir un beau spectacle.